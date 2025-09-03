Последният дом на Мерлин Монро оцеля след съдебна битка, няма да бъде разрушаван

Последният дом на покойната актриса Мерилин Монро беше пощаден от разрушаване от съдия, който отхвърли искането на новите му собственици да прекратят определянето му от Лос Анджелис като историческа забележителност, съобщава Bloomberg.

След изслушване от миналата седмица съдията по делото избра страната на града, въпреки че краткото писмено разпореждане не обяснява мотивите му.

Монро купува къщата в района на Брентуд и живее там шест месеца, преди да почине от свръхдоза барбитурати през 1962 г. Оттогава къщата сменя множество собственици. През 2023 г. тя е закупена от Брина Милщайн, дъщеря на известен предприемач в сферата на недвижимите имоти от Кливланд, и Рой Банк, продуцент на риалити предавания, за 8,35 млн. долара.

Малко след като двойката получава разрешение за разрушаване, защитниците на културното наследство убеждават град Лос Анджелис да обяви къщата за културно-исторически паметник, като я предпазят от разрушение. Милщайн и Банк планират да обединят мястото със съседен парцел - тяхна резиденция от 2016 г., „за да подобрят имота“, пише в имейл техният адвокат Питър Шеридан.

„В Лос Анджелис живеят и умират хиляди известни личности“, посочва той, добавяйки: „Дали всяка къща, в която са живели тези добри хора, е „исторически паметник“? Ни най-малко“.

Домовете на известни личности са една от основните туристически атракции на Лос Анджелис, като круизни автобуси задръстват улиците от Холивуд до бреговете на Тихия океан. Сред най-популярните такива места в Брентуд са и портите на именията на Арнолд Шварценегер, Камала Харис и Харисън Форд.

Малко звезди могат да се сравнят с чара и трагичния блясък на Мерилин Монро, но историческата стойност на бившия ѝ дом е отхвърлена от настоящите му собственици.

„Няма нито едно парче от къщата, което да съдържа някакви физически доказателства, че Монро някога е прекарала и ден в нея, нито мебел, нито парче боя, нито килим, нищо“, показва документ от делото, заведено във Висшия съд на окръг Лос Анджелис.

В иска се твърди, че градът е злоупотребил с властта си по противоконституционен начин, като е сключил заговор с туроператори с цел печалба и предубедени защитници, за да лиши собствениците от придобитите им права.

Адвокатите на града твърдят, че са спазили съответните процедури, включително събирането на доказателства за значението на имота в живота на забележителна историческа личност.

„Самото несъгласие не е достатъчно, за да се преодолеят законосъобразните действия на града, на които жалбоподателите се противопоставият на всяко изслушване по делото“, пише юридически екип, воден от градския прокурор на Лос Анджелис Хайди Фелдщайн Сото.

Монро плаща 75 хил. долара за имота шест месеца преди смъртта си – първият дом, който тя купува самостоятелно след браковете си с бейзболната звезда Джо Димаджо и драматурга Артър Милър.

Надпис върху плочки близо до прага на входната врата на къщата гласи Cursum Perficio, което в превод от латински означава „Пътешествието свършва тук“. Надписът вероятно е предшествал покупката на Монро, смята Хедър Гоърс, специалист по опазване на културата, която е подготвила доклад за градската комисия по културното наследство.

„Мерилин Монро е може би най-влиятелната актриса на XX век“, изтъква Гоърс. „По-малко от 3% от всички 1300 исторически обекта в Лос Анджелис са посветени на историята на жените. Ако не можете да почетете историята на Мерилин Монро, какво ни говори това?“, коментира Гоърс.

Първоначално построена през 1929 г., едноетажната къща с две спални и две бани е проектирана в стил испанска хасиенда от неизвестен архитект.

„Тази къща е уникална и важна за разказването на историята (на Монро) като артистка, знаменитост и емблематична фигура в Холивуд“, пише в имейл Андрю Салимян, директор по застъпничеството в Los Angeles Conservancy, група за опазване на историческото наследство. „Това е единствената къща, която тя е притежавала като сама жена“, добавя той.

В иска се казва, че имотът е имал 14 собственици след смъртта на Монро и е претърпял множество ремонти и допълнения, включително отделна стая за отдих и студио. Къщата, разположена на задънена улица между четири имота, е оградена от стена и гъста растителност и е недостъпна за обществеността, изтъква Шеридан.

Банк и Милщайн предлагат да се запази структурата, като се премести на по-достъпно място, за да могат почитателите на Монро да имат достъп до нея. Откакто спорът за имота за първи път се появи в медиите преди две години, туристически групи и фенове се събират в тихата улица, нарушавайки личния живот на местните жители, споделя Милщайн в показания пред съда.

„Децата ни са били блъскани от прелитащи ниско дронове, докато играят в задния двор“, посочва тя.

Краткият период от живота на Монро в този имот е документиран почти ежедневно чрез нейните кореспонденции, плащания чрез чекови книжки и други записи, според презентацията на Гоърс. В месеците, в които живее там, Монро печели награда „Златен глобус“, пее „Честит рожден ден, г-н Президент“ на гала вечер за Джон Ф. Кенеди, уволнена е от 20th Century-Fox за пропуснати снимачни дни на филм и позира на фотографа Бърт Стърн.

През юли 1962 г. Монро дава интервю пред репортера на списание Life Ричард Мериман, публикувано в седмицата, в която тя умира. Актрисата се гордее, че показва до голяма степен необзаведения си дом, въпреки че отказва да позволи снимки, изтъквайки, че не иска „всички да видят точно къде живея“. Мериман описва изобилие от цветя в двора и текущо строителство на странично жилище.