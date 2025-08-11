Американските компании изкупуват своите акции с рекорден темп през 2025 г.

През 2025 година американските компании ще отделят рекордните 1,1 трилиона долара за обратно изкупуване на акции. Такъв обем не е регистриран досега в историческите източници, водени от 1982 година насам, пише The Wall Street Journal. Изданието се позовава на статистиката на Birinyi Associates, според която досега американският бизнес е отделил 983 млрд. долара за обратно изкупуване на акции.

Най-активни са технологичните гиганти като Apple и Alphabet, както и свързаните с разработката на изкуствен интелект компании, а също така инвестиционните банки като JP Morgan, Bank of America и Morgan Stanley.

Допреди няколко години петролните компании също лансираха програми за мащабни изкупувания на акции и увеличаване на дивидентите за акционерите. Тогава те реализираха рекордни печалби от високите цени на енергоресурсите и нямаха конкретни планове за инвестиции в разширяването на бизнеса. Сега цената на петрола падна до около 65-70 долара за барел, което свива печалбите и ограничава тези действия.

Това може да се случи с плановете и на другите компании, които са активни сега, ако например митническата политика на САЩ се отрази върху печалбите им.

Обратното изкупуване на акции подхранва ралито на щатските фондови пазари, пише още в своя материал WSJ. Изданието сочи за пример рекордните върхове в стойностите на S&P 500 и Nasdaq, чийто състав е доминиран от технологичния сектор. Анализаторите от Birinyi Associates отбелязват, че компаниите са "пълни с пари" и са в много добра форма в момента, което им позволява и да насочат част от печалбите си към своите акционери. Финансовите отчети на повечето компании действително надминаха очакванията на пазарите през второто тримесечие.

Според експертите тези програми могат да направят поносимо охлаждането на икономиката, защото ще подкрепят доходите на американците и няма да има свиване на вътрешното потребление.

Едно от изключенията от тенденцията е империята на Уорън Бъфет. Данните показват, че за четвърто поредно тримесечие, в периода април - юни, компанията Berkshire Hathaway не купува свои акции, макар че отчетите показват, че наличните средства са се увеличили до рекордните 344 млрд. долара.

Анализатори от BlackRock също предупреждават за мащабните програми за обратно изкупуване. Те могат да донесат бърза възвръщаемост, но в дългосрочен план трябва да бъдат обединени с планове за инвестиции.