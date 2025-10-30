Европейските индекси се оцветиха в червено въпреки добрите данни за икономиката на еврозоната

Европейските индекси се понижиха в четвъртък, въпреки последните данни, показващи, че икономиката на блока е нараснала повече от очакваното, и въпреки решението на Европейската централна банка (ЕЦБ) да задържи нивото на лихвените проценти непроменено, пише CNBC.

Паневропейският индекс Stoxx 600 приключи деня с 0,1% спад, след като повечето основни борси и сектори се озоваха на червено.

Британският FSTE 100 записа съвсем лек ръст, докато френският CAC 40 отстъпи с 0,5%, а италианският FTSE MIB – с 0,1%. Германският DAX завърши сесията с 0,1% повишение.

Денят беше изпълнен с отчети. Резултатите си за третото тримесечие публикуваха TotalEnergies, Volkswagen, Credit Agricole, Societe Generale, Anheuser-Busch InBev, BBVA и Schneider Electric.

Novo Nordisk приключи деня с 3,6% понижение на борсата, продължавайки предишния си спад, на фона на новините, че е отправила непоискана оферта за американския производител на лекараства Metsera, на който Pfizer също отправи предложение миналата седмица.

Shell отчете значителен спад на печалбата си за третото тримесечие, но надмина очакванията на анализаторите, позовавайки се на силните си оперативни резултати. Тя обяви коригирана печалба от 5,4 млрд. долара за периода и обратно изкупуване на акции за 3,5 млрд. долара през следващите три месеца, поддържайки темпото на възвръщаемост на акционерите си. Книжата на енергийния гигант понижиха стойността си с близо 0,6% преди началото на борсовата сесия, но се възстановиха от някои от по-ранните си спадове през сесията. Те завършиха деня с 0,2% ръст.

От своя страна, аерокосмическата и отбранителна компания Airbus отчете силно трето тримесечие, на фона на бързането на Европа да изгради своите отбранителни способности. Резултатите на гиганта надминаха очакванията на анализаторите. Приходите му скочиха с 14 на сто до 17,8 млрд. евро, а оперативната печалба – с 42% до 1,75 млрд. евро. Резултатите се дължат на увеличение на доставките на търговски самолети, хеджиране на валутните рискове и хеликоптерни услуги, обяви компанията. Цената на акциите ѝ се повиши с повече от 2%.

Нидерландският кредитор ING Groep записа 5,7% ръст на борсата, след като отчете 1,79 млрд. евро нетна печалба за третото тримесечие, над очакваните от анализаторите 1,66 млрд. евро. Междувременно Standard Chartered напредна с 3,6%, след като отчетът ѝ показа печалба преди данъци в размер на 1,8 млрд. долара, над прогнозата на анализаторите за 1,5 млрд. долара.

През третото тримесечие икономиката на еврозоната пък е нараснала повече от очакваното – с 0,2%. Това се оказа малко над очакванията за 0,1% ръст, сочат данни на Евростат.

ЕЦБ също така запази основния си лихвен процент непроменен. За последно централната банка намали лихвите през юни.