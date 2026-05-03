В свят на война и съперничество технологиите са победител

Светът се разпада на блокове, като търговското съперничество и конфликтите сега са ежедневие за глобалните инвеститори. Бързото възстановяване на фондовия пазар от всеки нов драматичен епизод може да е пряк резултат от тази нова нормалност, а не въпреки нея, пише Ройтерс.

Само два месеца от началото на войната в Иран и произтичащия от нея скок на цените на петрола акциите на Уолстрийт и световните фондови индекси вече са възвърнали нивата си отпреди войната, а водещите индекси записват рекорд след рекорд.

Това се случва по-бързо от възстановяването след въвеждането на мащабните мита от президента на САЩ Доналд Тръмп през април миналата година. Времето също така е далеч по-кратко от двете години, които бяха необходими за преодоляване на енергийната инфлация и лихвения шок, причинени от войната в Украйна, или шестте месеца, необходими за възстановяване от COVID-19.

Това по никакъв начин не определя раздробяването на световната икономика и глобалните съюзи. Икономическата и военна конкуренция е основна част от светогледа на Тръмп, а неговото президентство ускори тенденцията.

Малцина обаче смятат, че преобразуването на света се дължи единствено на него. Институтът Брукингс например смята, че Тръмп е по-скоро „симптом, отколкото причина“ за глобалните сътресения. По-голямата национална и регионална самостоятелност вероятно ще надживее времето му на поста.

От пазарна гледна точка това често се възприема като по-крехък свят, с повече триене и трансгранични разходи, които натежават върху бизнеса и икономиките.

Бързото възстановяване през последните години се дължи до голяма степен на една доминираща тема: главоломното развитие на технологиите, изкуствения интелект, биотехнологиите и чистата енергия и изграждането на инфраструктура, която е свързана с това.

Увеличените вътрешни военни разходи и императивите за киберсигурност изглеждат като друг потенциален стимул за глобалното цифрово търсене, разширяването на изкуствения интелект и производството на чипове. Това важи дори ако бенефициентите не винаги са съществуващите американски пионери.

В един по-глобализиран свят технологичното лидерство на Америка беше почти гарантирано. Нейните съюзници не чувстваха стимул да развиват свои собствени технологични гиганти и с удоволствие купуваха най-добрата налична технология от американските компании. Това се променя, тъй като Америка вече не е непременно приятелска сила.

В статия във Foreign Affairs бившият съветник по националната сигурност на САЩ Джейк Съливан пише за засилващото се съперничество между САЩ и Китай. Той твърди, че сега всичко се свежда до технологиите.

„Технологичната мощ се превръща директно и бързо в геополитическа мощ до степен, каквато светът не е виждал от години“, пише Съливан. „За първи път от дълго време САЩ са изправени пред истински конкурент“, добавя той.

Съливан твърди, че като контролира ключови технологии и техните вериги на доставки, Китай се стреми да направи света зависим, като същевременно повишава независимостта си от всички останали.

Той отбелязва, че страната сега произвежда 70% от световните литиево-йонни батерии и три четвърти от производството на батерийни клетки. Тя се опитва да повтори този модел в биотехнологиите, след като вече е постигнала ясни пробиви в собствения си изкуствен интелект и цифрови екосистеми.

Относно начина, по който Вашингтон трябва да реагира, Съливан посочва, че иновациите вече не могат да бъдат отделени от производството. Той предупреждава, че лидерството на САЩ в технологичния сектор ще се задържи в дългосрочен план само ако Вашингтон продължи да получава „глобална подкрепа за своята цифрова инфраструктура“.

Отвъд Китай картината става по-сложна. Пекин и Вашингтон са закоренели съперници от години. Разрушените съюзи на САЩ с Европа, Близкия изток и Източна Азия биха могли да доведат до същия вид технологично съперничество и в тези региони.

Това може да изглежда неефективно и скъпо, но непредвидените геополитически рискове и акцентът върху сигурността означават, че търсенето на технологии, чипове и хардуер ще бъде по-високо, отколкото в един по-глобализиран, еднополюсен свят.

Що се отнася до пазарите, през последните шест седмици отново цените на акциите и по-конкретно – на технологичните акции, се понижиха рязко заради новините за войната. Същевременно очакванията за печалбите се повишиха и инвеститорите се върнаха, за да си купят по-евтини акции.

Акциите в енергийния и отбранителния сектор допринесоха за възходящите корекции в прогнозите за печалбите за цялата година. Най-силно се повишават очакванията за американските технологични компании и големите производители на чипове в Тайван и Южна Корея.

Стратезите на BlackRock отново препоръчват свръхпродажба на акции в САЩ и развиващите се пазари тази седмица. Те посочват, че 12-месечната премия за оценка на американския технологичен сектор е спаднала до най-ниското си ниво от разгара на пандемията в средата на 2020 г. Това поевтиняване е трудно да се игнорира.

„Виждаме геополитическа фрагментация в подкрепа на отбраната и аерокосмическото пространство, което подтиква правителствата да настояват още по-силно за енергийна независимост и кара компаниите да инвестират повече в устойчивост на веригата на доставки“, коментират от BlackRock. „Наред с темата за изкуствения интелект, това ще стимулира търсенето на инфраструктура и енергоносители“, допълват от компанията.

Ако един от големите пазарни страхове през последната година е спукването на технологичния балон, то изминалият месец отговори на някои от тези въпроси. Фрагментираният политически свят може само да засили темата.

Оценките за ръст на печалбите в САЩ и Европа за цялата година всъщност се покачват от началото на войната с Иран.