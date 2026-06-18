"Еврохолд България" ще се преструктурира, за да стане изцяло енергийна група

„Еврохолд България“ АД ще се преструктурира в изцяло енергиен холдинг. Предвижда се застрахователният бизнес на групата, осъществяван от дружеството „Евроинс Иншурънс Груп“, да бъде прехвърлен на мажоритарния акционер в „Еврохолд“ – „Старком Холдинг“, става ясно от съобщение на Fitch Ratings за рейтинга на листнатата на Българската фондова борса (БФБ) компания.

Същевременно се предвижда „Старком“ да прехвърли на „Еврохолд“ компанията „Соларс Енерджи“ АД, в която притежава почти една четвърт от капитала и която участва в съвместни предприятия за разработване на възобновяеми енергийни източници.

Размяната на активи е одобрена от управителните съвети на „Еврохолд“ и „Старком“. Планира се и опростяване на структурата на финансиране, като се изчистят задължения между двете дружества и се консолидират дългови инструменти в рамките на единна частна дългова линия, наред с увеличение на капитала, казват от Fitch.

Агенцията подчертава, че от „Еврохолд“ са завършили рефинансирането на своите облигации на стойност 70 млн. евро с падеж 7 юни 2026 г. и облигации на стойност 10 млн. евро с падеж 29 декември 2026 г. От „Старком“ са купили около 67,3 млн. евро от непогасените облигации на стойност 70 млн. евро.

„Старком“ емитира и седемгодишни облигации на стойност 200 млн. евро през април 2026 г., които бяха пласирани на вторичния пазар чрез серия от сделки от 22 май 2026 г. Постъпленията са използвани за подпомагане на нуждите от рефинансиране на „Еврохолд“, основно за придобиване на по-горе споменатите облигации.

Според Fitch рефинансирането на облигациите е извършено чрез относително сложен многоетапен процес с трансакции на различни нива в групата.

На 1 юни 2026 ж. „Старком“ е увеличило и капитала на „Еврохолд“ с 266,3 млн. евро чрез упражняване на варанти, което вече е регистрирано. С процедурата „Старком“ увеличава дела си в „Еврохолд“ до около 75% от 52,75% преди това. Със средствата ще се уредят задължения между компаниите, вкл. ще се финансира и прехвърлянето на бизнеса със соларна енергия и застрахователния бизнес.

„Еврохолд“ търси и нов частен дългов инструмент, предназначен да консолидира съществуващите останали дългови инструменти в групата.

От Fitch потвърждават дългосрочния рейтинг на „Еврохолд“ на ниво B със стабилна перспектива.

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