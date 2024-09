Защо китайските технологии не се възстановяват след края на репресиите на Пекин?

Поддържането на социална стабилност и желязната хватка на икономиката е основна цел на управляващата Комунистическа партия и това едва ли ще се промени скоро

Китай прекара близо две години в овладяване на най-мощните частни технологични компании в страната, включително Alibaba Group Holding Ltd., Tencent Holdings Ltd. и Didi Global Inc., заедно с техните ултрабогати основатели.

От 2023 г. правителството на президента Си Дзинпин отслаби репресиите и посочи, че все още гледа на сектора за трилиони долари като на важна част от икономиката на страната. И все пак големите технологични фирми все още са затънали в проблеми и не успяват да наваксат слабите темпове на растеж, дори когато инвестират в нови технологии или се подвизават в чужбина в търсене на нови клиенти.

Правителството ясно даде да се разбере, че няма да толерира връщането към дните на бързо забогатяване от миналото или към „хедонистичния“ начин на живот на някои технологични милиардери и техните помощници. Пекин декларира, че вижда технологичното бъдеще на Китай не във видеоигрите и онлайн пазарите, а в индустрии, които са по-важни от гледна точка на геополитически конфликт със САЩ, като изкуствения интелект и полупроводниците.

Как приключиха репресиите?

Регулаторите в Китай възобновиха издаването на лицензи за видеоигри на Tencent и NetEase Inc., друг онлайн гигант, през 2022 г. През януари 2023 г. те позволиха на лидера в предлагането на превозни средства Didi да достигне до нови потребители за първи път, откакто приложенията му бяха забранени от магазините за приложения през 2021 г., след като компанията се листна в Ню Йорк без разрешение от Пекин.

През юли 2023 г. регулаторите приключиха тригодишно разследване на Ant Group Co., бизнесът за финансови технологии на основателя на Alibaba Джак Ма, като наложиха глоба от 1 млрд. долара на компанията. Това разследване се смяташе за отправна точка в кампанията на правителството да накара най-влиятелните технологични компании в страната и милиардери предприемачи да приемат контрола на Пекин.

Дни по-късно най-важните органи за вземане на решения в Китай публикуваха манифест, в който призоваха за съживяване на частния сектор. Това незабавно привлече подкрепата на милиардера съосновател на Tencent Пони Ма и колегата му Лей Джун.

През ноември Alibaba заяви, че се отказва от плана си да се раздели на шест отделни и предимно независими звена - ход, който би изпълнил целта на Пекин да намали влиянието на технологичния гигант.

Какво се случи тази година?

Властите в Пекин направиха още няколко изявления в подкрепа на частните компании и технологичната индустрия.

През август 2024 г. антитръстовият регулатор на страната обяви, че Alibaba е премахнала предполагаемото си монополно поведение. През септември Alibaba обяви, че ще позволи на своите стотици милиони купувачи да изберат WeChat Pay на Tencent при плащане, което им дава достъп до най-популярната услуга за онлайн плащания в Китай за първи път. Това елиминира една от последните останали основни бариери между конкуриращите се онлайн екосистеми.

И така, могат ли Big Tech в Китай да се развихрят отново?

Вероятно не. Поддържането на социална стабилност и желязната хватка на икономиката е основна цел на управляващата Комунистическа партия и това едва ли ще се промени скоро. Анализатори и инвеститори казват, че регулаторите успешно – макар и брутално – са утвърдили отново властта си за надзор и са намалили самонадеяността и влиянието на групата технологични милиардери.

Загрижеността на Пекин се съсредоточава около стотиците милиони потребители, които продължават да разчитат на Alibaba за пазаруване, Tencent за социални медии и начин на живот и Ant за плащания и финанси. Цялата тази дейност произвежда огромни количества данни, които помагат за укрепването на платформите. Пекин потвърди контрола над всичко това и даде да се разбере, че всички нови инициативи трябва да са в съответствие с правителствените приоритети. Това означава по-малко приложения за стрийминг на живо и повече изследвания на авангардни технологии, от изкуствен интелект до облачни изчисления и модерни полупроводници.

Не е съвпадение, че всяка голяма китайска технологична компания от Baidu Inc. до Tencent обяви усилия за създаване на AI модел, който да съперничи (или да надмине) основополагащия ChatGPT на OpenAI Inc. – както бизнес, така и политически императив предвид потенциално трансформиращата природа на технологията.

Къде са червените линии?

Има доста. Налице е постоянна предпазливост срещу необузданите инвестиции и ожесточените конкурентни ексцесии, които характеризираха голяма част от индустрията преди 2021 г. Регулаторите също са предприели превантивни стъпки, за да поставят ограничения за най-новите технологии, вариращи от дълбоки фалшификати до генеративен AI, които в някои случаи са сред първите в света. Администрацията на киберпространството цитира данните и националната сигурност като основна причина за разследването на Didi и сега налага преглед на сигурността на данните за всички големи компании, които целят задгранични листвания.

В по-широк план администрацията на Си обвинява интернет бума за разширяващите се социални различия, особено в ерата на пандемията, и се опитва да се справи с всяко обществено недоволство, което би могло да застраши нейната власт. Това доведе до програмата за „общ просперитет“, която ръководи дейностите на много от лидерите в сектора, които обещаха да се отнасят по-добре към работниците си и да дарят милиарди долари за благотворителност.

Като следствие всякакви опити за трупане на богатство и саботиране на съперници – като например чрез подбиване на цените или принуждаване на търговци към изключителни сделки, ключов аспект на антитръстовите разследвания – остават забранени.

Ще възвърнат ли компаниите върховете си преди репресиите?

Това изглежда малко вероятно. Преди 2020 г. подходът за ненамеса на Пекин към технологичния сектор произвеждаше милиардери и гигантски компании със спираща дъха скорост, като в един момент предизвика сравнения със Силиконовата долина. Alibaba, Tencent и Ant имаха обща пазарна капитализация от близо 2 трлн. долара през тази година, като лесно надминаха държавни гиганти като Industrial & Commercial Bank of China Ltd. по пазарна оценка.

Ралито, което тласна хонконгския Hang Seng Tech Index, индекс за най-големите компании в континенталната част на Китай, до най-високите му нива от създаването му, започна да се разпада през февруари 2021 г., като заличи над 1 трлн. долара стойност в един момент през същата година.

Alibaba загуби повече от 600 млрд. долара от стойността си от началото на репресиите върху монопола през 2020 г. Tencent изтри 500 млрд.долара от януари 2021 г. И двете са се възстановили от най-ниските си точки от 2022 г., но остават далеч под предишните си върхове.

Какво се случи с китайските технологични милиардери?

Някои, като Пони Ма и председателят на борда на Xiaomi Corp. Лей, публично подкрепят новата позиция на Пекин.

Джак Ма се отказа от контролните права на Ant и се оттегли от общественото внимание. Бележка, която той написа през ноември 2023 г., се разглежда като сигнал за постепенно завръщане към обществения живот.

Много от колегите му милиардери, включително Джан Имин от ByteDance и съоснователят на PDD Holdings Inc. Колин Хуан, също се оттеглиха от активни роли в своите компании.

Хуан стана най-богатият човек в Китай за кратко тази година, което подчертава от колко високо са паднали хора като Джак Ма.

