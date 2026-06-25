IBM представи технология за производство на чип под 1 нанометър

IBM представи технология, която според компанията е първата в света, способна да произвежда чипове с размер по-малък от един нанометър. Ходът се случва на фона на надпреварата между технологичните компании за създаване на полупроводници, които да могат да се справят с все по-взискателните натоварвания, свързани с изкуствения интелект, предава Ройтерс.

Акциите на компанията, базирана в Армонк, Ню Йорк, поскъпнаха с над 6% в предпазарната търговия. От началото на годината досега цената им е спаднала с около 11%.

Съобщението бива направено в момент, когато производителите на чипове търсят начини да поддържат продължаващата от десетилетия тенденция за събиране на все по-голяма изчислителна мощност в по-малки пространства – феномен, известен като „Законът на Мур“.

Новата технология за чипове, която укрепва позицията на IBM да се конкурира с подизпълнителите производители на чипове TSMC и Intel, има транзисторна архитектура от 0,7 нанометра, или 7 ангстрома.

Миналата седмица Intel съобщи, че новото поколение на производствения ѝ процес 18A, с който се произвеждат чипове с размер 1,8 нанометра, е преминало в етап на рисково производство – фазата на тестване преди започването на серийното производство.

IBM съобщи, че чипът с размер 0,7 нанометра събира близо 100 млрд. транзистора върху повърхност с размерите на нокът, което е около два пъти по-голяма плътност в сравнение с 2-нанометровия чип, представен през 2021 г. Така той осигурява до 50% по-висока производителност или 70% по-голяма енергийна ефективност.

За да постигне това, IBM е разработила нов дизайн на транзистора, наречен nanostack. Вместо да подрежда транзисторите хоризонтално, дизайнът ги подрежда един върху друг в три измерения, като по този начин се побират повече в същия обем пространство.

„С нашата нова nanostack архитектура ние не просто създаваме по-малки транзистори, а преосмисляме начина, по който се изграждат чиповете, за да осигурим значително по-голяма мощност и енергийна ефективност“, заяви директорът на IBM Research Джей Гамбета.

IBM посочва, че производството може да започне в рамките на пет години. Компанията вече е предоставила лицензи за чип технологии на Samsung и японската компания Rapidus. Тя все още не е обявила партньор за производството на тази технология.