Швеция не очаква да се присъедини към еврозоната в идните години

Швеция няма да се присъедини към еврозоната в близко бъдеще, дори и дебатът за членство да набира сили. Това заяви финансовият министър на страната Елизабет Свантесон, цитирана от Bloomberg.

Попитана за възможната времева рамка на евентуалното приемане на единната валута, Свантесон каза пред репортери в Брюксел, че не очаква това да стане в „следващите няколко години“.

Макар Швеция да е дългогодишен член на Европейския съюз, досега е отказвала да се присъедини към почти тридесетилетния валутен блок. По време на необвързващ референдум през 2003 г. 56% от шведите отхвърлиха приемането на еврото и последвалите правителства уважаваха резултата.

„Това е нов свят, геополитически и геоикономически, и затова смятам, че би било добре да видим кое е добро за Швеция в близко бъдеще – да приеме еврото, или не“, посочи тя във вторник.

По думите на Свантесон ще бъде започнато проучване за еврото, ако настоящото дясноцентристко правителство, от което е част, остане на власт след изборите през септември.

По думите ѝ това, „от което се нуждаем, е наистина добра комисия и внимателно проучване на това кое би било добре или зле за шведската икономика“ извън еврото, подчертавайки, че има много заинтересовани страни, които искат това да се направи „доста скоро“.