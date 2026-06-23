Визите за българи за САЩ остават до постигане на под 3% откази

Важно условие за отпадането на визите за българи за САЩ остава постигането на под 3% откази, стана ясно след среща между вътрешния министър Иван Демерджиев и Джон Гунтанис, заместник-подсекретар в Офиса по стратегии, политики и планиране на Департамента по вътрешна сигурност на САЩ.

По време на срещата Демерджиев е повдигнал въпроса за присъединяването на България към Програмата за безвизови пътувания на САЩ. Въпреки постигнатите до момента резултати в изпълнението на критериите, Гунтанарис е посочил, че важно условие остава изискването да бъде намален процентът откази на визи, се разбира от съобщение в сайта на Министерството на вътрешните работи.

По данни за американската финансова 2025 г. отказите за туристически и бизнес визи за българи са достигнали 5,11% – най-ниският за страната ни от почти две десетилетия насам. Той обаче остава значително над необходимите 3%.

Темата за визите е била обсъдена и по време на срещата с Гунтанис с външния министър Велислава Петрова. Петрова е изтъкнала, че приема визитата „като израз на сериозно признание за напредъка на България в изпълнението на техническите изисквания за сигурност“ и че премахването на визите „би гарантирало баланс и взаимно зачитане на приоритетите на всяка страна“.

Преди месец премиерът Румен Радев обяви, че е провел телефонни разговори с министъра на войната на САЩ Пийт Хегсет и с президента Доналд Тръмп, по време на които е поставил въпроса за отпадане на визите за българските граждани в замяна на оставането на американски самолети и цистерни на летище „Васил Левски“ в София. Повече информация за проведените разговори така и не беше оповестена.

Седмица по-късно на заседание на Министерския съвет премиерът съобщи, че не е получил положителен отговор и удължи престоя на самолетите само до края на юни, за да даде време на американските власти да намерят друга локация. По време на парламентарен контрол министърът на отбраната Димитър Стоянов отбеляза, че желанието на САЩ е било военните им самолети да останат на софийското летище с месец повече – до 30 юли.