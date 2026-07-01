Доналд Тръмп е изкарал поне 1,4 млрд. долара от криптоактиви през 2025 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е изкарал най-малко 1,4 млрд. долара през 2025 г. от бизнес, свързан с криптовалути и мемекойни, според последната му годишна финансова декларация, съобщава Bloomberg.

Тръмп съобщава, че е изкарал над 594 млн. долара от продажби през World Liberty Financial – криптофирмата, чиито съоснователи включват Тръмп, синовете му и Стивън Уиткоф, висш дипломат в неговата администрация. Зак Уиткоф, синът на Стивън, е главен изпълнителен директор.

CIC Digital LLC, бизнесът на Тръмп с мемекойни, е генерирал приходи от 636 млн. долара. Почти всички те са под формата на авторски възнаграждения от лицензионно споразумение със Celebration Coins. CIC Digital също така е съхранявала различни криптовалути в цифрови портфейли на стойност най-малко 60 млн. долара. Президентът също така е спечелил близо 197 млн. долара от продажба на акции на Stablecoin Holdco.

Разбивка на криптобогатството на Доналд Тръмп според годишната му декларация. Графика: Bloomberg LP

Декларацията от 927 страници, публикувана във вторник от Службата за правителствена етика на САЩ, предоставя поглед върху неговата обширна империя, включително приходите от хотелите, голф курортите и криптоначинанията му.

Криптоактивите са най-големият източник на доходи на президента. Тези приходи далеч надвишават 77-те млн. долара, които той е реализирал от приходи, свързани с курорта Мар-а-Лаго, или 25-те млн. долара от голф клуба му в Северна Вирджиния.

Данните изброяват повече от 680 страници трансакции, включително покупки и продажби на акции, включително на Amazon.com и Apple.

Nvidia, Microsoft, Netflix и Exxon Mobil са били сред най-често търгуваните акции в портфолиото на президента. Документът не включва нито една от над 3700-те сделки, които той е извършил през първото тримесечие на 2026 г., които бяха оповестени през май.

Документите за приходите на Тръмп, който така и не се отказа от активите си, нито ги премести в тръст с независим надзор, разпалват притесненията, че той може да печели от президентството си. Критиците му редовно го обвиняват, че смесва служебните си задължения с финансовите интереси, тъй като обширната му бизнес империя се управлява от двама от синовете му и оперира в области, които се пресичат с президентските му политики.

Тръмп, чието състояние се оценява на 7,6 лрд. долара според индекса на милиардерите на Bloomberg, е оценил над две дузини активи на над 50 млн. долара – включително Мар-а-Лаго, неговия голф курорт Turnberry в Шотландия и дела му в Trump Media & Technology Group Corp., която притежава платформата Truth Social.

Брой на индивидуални инвестиции в годишни финансови отчети на президента Доналд Тръмп. Графика: Bloomberg LP

Длъжностните лица в американската администрация оповестяват стойността на своите активи в широк диапазон, като най-високата оценка е „над 50 млн. долара“, което означава, че те не могат да се използват за изчисляване на нетното състояние на дадено лице.

От Trump Organization посочват, че активите на президента се управляват независимо от финансови институции на трети страни, които имат контрол върху всички инвестиционни решения, като сделките се извършват чрез автоматизирани процеси. Според говорител Тръмп, членовете на семейството му и компанията му не играят никаква роля при изпълнението на трансакциите.

Декларацията на президента също така показва и стотици търговски марки, които Тръмп притежава по целия свят, включително в Китай, Тайван, Южна Корея, Венецуела и други страни, както и активите на първата дама Мелания Тръмп.

В документите са посочени и някои непогасени дългове, включително две решения срещу него, спечелени от авторката Е. Джийн Карол, свързани с обвинения в сексуално посегателство. Тези задължения са замразени за момента, тъй като се очаква решение по обжалванията срещу тях, подадени от Тръмп.

Той не е посочил никакви непогасени дългове към адвокати или адвокатски кантори, произтичащи от наказателни и граждански дела, в които е участвал. „Спаси Америка“, един от неговите комитети за политическо действие (РАС), е платил по-голямата част от тези такси.

Тръмп е имал три непогасени ипотечни кредита, включително ипотеки на стойност над 50 млн. долара върху Trump Tower и Trump National Doral.

Документите показват, че президентът е изплатил три ипотеки през 2025 г., включително една на адрес „Уолстрийт“ 40, която в даден момент е била оценена на над 50 млн. долара. Ипотеката там е взета през 2015 г. и е с лихва от 3,665%, според документите.

Декларацията на Тръмп също така показва, че той има нова кредитна линия с банковия бизнес на Charles Schwab Corp., която е на обща стойност над 50 млн. долара и е с лихва от 3,9%, според подаденото заявление. Говорител на финансовата фирма не е дал незабавен коментар.

Документът показва също, че Тръмп е съобщил за получени 10 билета за финалите на Световното първенство по футбол през юли от президента на ФИФА Джани Инфантино на стойност 15 хил. долара, 10 билета за тенис турнира US Open от спонсора Rolex на стойност 25 хил. долара, както и 10 билета за Супербоул LIX в Ню Орлиънс, оценени на 50 хил. долара.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс също така оповести за свои и на съпругата си Уша Ванс активи на стойност над 7 млн. долара.