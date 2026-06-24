Московската нефторафинерия едва ли ще заработи до края на годината след украинските удари

Нефтопреработвателният завод в Москва ще бъде извън експлоатация за поне шест месеца, след като претърпя значителни щети при украински атаки с дронове, съобщиха в сряда двама източници от бранша за Bloomberg. Това затруднява усилията на Русия да се справи с недостига на гориво.

Заводът, разположен в южните покрайнини на руската столица, е най-големият доставчик на гориво за Московската област. Този месец той беше ударен два пъти от украински дронове, което го принуди да преустанови работата си.

„Ремонтът ще отнеме поне половин година“, заяви един от източниците по повод щетите по московската рафинерия.

„Газпром Нефт“, която управлява завода, не е отговорила на запитване за коментар.

Украйна засили атаките срещу руската енергийна инфраструктура с удари с дронове с голям обсег. Русия, от своя страна, продължава да изстрелва ракети по енергийни и отбранителни цели в украинските градове и около тях.

Украинските удари изкараха от строя значителна част от нефтопреработвателните мощности на Русия, което доведе до недостиг на нефтопродукти, повишение на цените на горивата и дълги опашки пред бензиностанциите в много региони в 11-те часови зони на страната.

Заводът в Москва, който е бил цел на многократни удари, е преработил 11,6 млн метрични тона нефт през 2024 г., произвеждайки 2,9 млн. тона бензин и 3,2 млн. тона дизел, показват най-новите налични данни.

Изправена пред криза с горивата, Русия обмисля забрана на износа на дизел, заяви във вторник вицепремиерът Александър Новак. Вестник „Ведомости“ съобщи междувременно, че се обмисля внос на горива за преодоляване на недостига, особено в Крим, където продажбата на бензин на населението е преустановена.

Украйна удари руски завод за преработка на газ близо до Казахстан

Междувременно в сряда Украйна обяви, че нейни дронове са нанесли удар по завод за преработка на газ и съоръжение за производство на хелий в руската област Оренбург, което породи опасения от верижен ефект върху производството на нефт и газ в съседния Казахстан.

В комплекса, в който се намират съоръженията, собственост на „Газпром“ ПАО, избухна пожар, съобщи Генералният щаб на Украйна в изявление в Telegram. Обектът се намира на около 170 км от границата с Казахстан, а преработвателният завод получава газ от находището „Карачаганак“ в страната.

„Газпром“ не е отговорил веднага на запитване за коментар.

Това не е първият път, когато комплексът става мишена на Украйна. Когато преработвателният завод беше повреден при удар с дрон през октомври миналата година, „Карачаганак“ трябваше временно да спре производството.

Газовата инфраструктура на Казахстан в момента функционира нормално, съобщи в сряда министерството на енергетиката на страната.

Газът от Карачаганак, който се преработва в завода в Оренбург, обикновено се изпраща обратно в Казахстан за вътрешно потребление. Заводът има проектен капацитет от 45 млрд. кубически метра годишно.

„Инцидентът не е засегнал стабилността на доставките на газ за битови потребители“, заяви в имейл Асел Серикпаева, говорителка на казахстанското министерство. Тя добави, че газовите потоци от Русия към Казахстан са били пренасочени, без обаче да даде повече подробности.

Заводът за хелий в Оренбург е най-малкият от трите в Русия, като според данни на американската компания Kornbluth Helium Consulting миналата година е произвел по-малко от 14% от общото производство на страната.