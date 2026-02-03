Novo Nordisk предупреди за рязък спад в продажбите през 2026 г.

Novo Nordisk A/S предупреди, че продажбите ѝ ще спаднат през тази година, тъй като хитовите ѝ медикаменти за отслабване Ozempic и Wegovy са изправени пред все по-силна конкуренция. Освен това компанията е засегната и от натиска на правителството на САЩ за намаляване на цените на лекарствата, предаде Bloomberg.

Продажбите при постоянни валутни курсове вероятно ще намалеят с 5% до 13%, съобщи датският фармацевтичен производител в предварително публикувана прогноза. Пълният финансов отчет на компанията ще бъде оповестен в сряда.

Годишните продажби на датската компания за последно са намалявали през 2017 г., по време на ценовата война в САЩ. Novo се опитва да отблъсне конкуренцията на няколко фронта - медикаментът за отслабване Zepbound на конкурента Eli Lilly & Co. поема водеща роля на американския пазар, а по-късно тази година се очаква появата на генерични версии на Ozempic на международните пазари.

Анализаторите очакваха предпазлива прогноза и спад в продажбите, но мащабът на потенциалното понижение е по-голям от предварителната оценка за 1,4%. Novo заяви, че въпреки очакваното разширяване на глобалния пазар на GLP-1 препаратите през тази година, по-ниските реално постигнати цени, включително натискът от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп за т.нар. „ценообразуване по принципа на най-облагодетелстваната нация“, ще ударят приходите. Загубата на ексклузивни права върху активното вещество семаглутид в няколко държави също ще се отрази негативно на продажбите.

Novo се опитва да възстанови доверието на инвеститорите след най-лошата година в историята за акциите ѝ, отбелязана през 2025 г. Таблетна форма на хитовия препарат за отслабване Wegovy вдъхна известен оптимизъм. Засега изглежда, че тя се продава по-добре, отколкото Zepbound на Lilly при първоначалното му пускане на пазара, каза анализаторът на Bloomberg Intelligence Майкъл Шах, позовавайки се на данни от Symphony Health.

Компанията също така съобщи, че ще започне нова програма за обратно изкупуване на акции на стойност до 15 млрд. датски крони (около 2,4 млрд. долара).