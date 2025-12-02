Петролът поскъпва с фокус върху Венецуела и прекъсването на доставките в Черно море*

Цената на петрола продължава да се повишава, докато инвеститорите следят какви ще бъдат следващите стъпки на президента на САЩ Доналд Тръмп по отношение на Венецуела и преценяват последиците от щетите върху терминал за износ на суров петрол в Черно море, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват леко с 0,02% до 63,18 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,12% до 59,39 долара за барел.

Тръмп наскоро обяви, че се очакват удари по сухопътни цели и че въздушното пространство над Венецуела е затворено. Съществуват опасения, че кампанията на Белия дом, която оказва натиск върху непризнатия от Вашингтон президент на Венецуела Николас Мадуро да се оттегли, ще отприщи вълна от нестабилност в региона.

Нарастващото напрежение държи пазара в несигурност и добавя рискова премия към цените на петрола, частично компенсирайки опасенията за увеличаващ се излишък. Геополитическите рискове се простират и до Русия и Черно море, където Украйна извършва многократни удари по енергийните съоръжения на производителя от Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+).

„Пазарът обикновено игнорира новините от Венецуела, но прекъсванията в Черно море задържат вниманието по-дълго, защото влияят на реалните потоци“, коментира Харис Куршид, инвестиционен директор на Karobaar Capital в Чикаго. „Въпреки това свръхпредлагането остава основният фактор, който ще тегли пазара надолу през следващата година“, добавя той.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.