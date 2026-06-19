Цената на петрола се насочва към седмичен спад*

Цената на петрола се насочва към значителен седмичен спад, след като временното мирно споразумение между САЩ и Иран доведе до постепенно нормализиране на корабоплаването през Ормузкия проток в четвъртък. Това облекчи най-големия шок в доставките на суров петрол в световната история, предава Bloomberg.

Цената на световния бенчмарк Брент се задържа близо до 80 долара за барел, като е надолу с повече от 8% за седмицата, докато фючърсите върху американския сорт West Texas Intermediate (WTI) за август се търгуват на ниво около 77 долара за барел.

Кораби, превозващи блокирани количества петрол, започнаха да минават през водния път, а Кувейт обяви, че ще започне постепенно да увеличава добива си.

В четвъртък плавателни съдове, превозващи близо 10 млн. барела петрол, бяха забелязани извън протока или преминаваха през него, включително първите саудитски танкери от началото на конфликта преди повече от три месеца. В мирно време през Ормузкия проток ежедневно преминаваха около 20 млн. барела петрол и петролни продукти, според Международната агенция по енергетика (МАЕ).

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви вчера, че през предходната нощ през Ормузкия проток са преминали 12,5 млн. барела петрол. Това може да е най-високият дневен обем от началото на войната в края на февруари.

Въпреки това напрежението остава високо, а съществуват и опасения, че пълното възстановяване на трафика може да отнеме месеци.

Американският президент Доналд Тръмп приветства развитието на събитията и отвърна на критиките на по-твърдолинейните противници на Иран, включително някои свои съюзници, че споразумението прави твърде много отстъпки на Техеран.

„Пазарите харесват това, което се случва - цените на петрола падат рязко, а акциите поскъпват“, написа той в социалната мрежа Truth Social.

Въпреки че цените на петрола се понижиха значително, пълното отваряне на Ормузкия проток може да се окаже сложна и продължителна операция. За безпроблемното ѝ осъществяване е необходимо корабите да бъдат разположени на правилните места, работата по нефтените кладенци да бъдат рестартирана, инфраструктурата да бъде ремонтирана и да бъде постигнато споразумение за разминиране. Част от корабособствениците продължават да подхождат предпазливо към условията в протока и Персийския залив.

„Всички искат корабите да отплават, но нагласата е, че не е задължително да бъдеш първият“, коментира Ян Риндбо, главен изпълнителен директор на D/S Norden A/S. „С възобновяването на трафика доверието ще се повиши. Но ситуацията остава крехка и не е нужно много, за да изчезне това доверие отново“, добавя той.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.