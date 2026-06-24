Европейските индекси затвориха разнопосочно в сряда заради глобалния срив в технологичния сектор и ястребовата нагласа на Федералния резерв на САЩ, които удържат апетита за риск под контрол.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 се повиши с минималните 0,08% до 635,16 пункта.

Във Великобритания индексът FTSE 100 добави 0,31% до 10 461,63 пункта. Във Франция индексът CAC 40 нарасна с 0,54% до 8385,49 пункта.

Същевременно в Германия водещият индекс DAX спадна с 0,62% до 24 740,36 пункта, а в Испания IBEX 35 се понижи с 0,45% до 19 389,5 пункта.

Инвеститорите все по-често се сблъскват с реалността в технологичния сектор заради рекордно високите оценки и огромните корпоративни разходи за изкуствен интелект. Пазарите се опитва да калкулират също така до каква степен икономическата експанзия ще бъде задушена от рестриктивната политика на Федералния резерв.

„Страхът от пропускане на нещо (FOMO) беше заменен от страх да не се изгорим, ако очакваните сега големи печалби не продължат да се покачват“, коментира Дани Хюсън, ръководител финансов анализ в AJ Bell.

„Акциите след първично публично предлагане често навлизат в период на волатилност, тъй като пазарът се справя с новия участник, някои инвеститори бързат да осребрят средствата си, а други преценяват на каква цена са готови да влязат“, добавя той.

Според инструмента CME FedWatch, пазарите на облигации в момента ценообразуват с приблизително 50 базисни пункта общо затягане на паричната политика до края на годината, с почти 40% вероятност Федералният резерв да повиши лихвите още през юли.

За континенталните инвеститори паричният излишък представлява сложен двоен удар. Прогнозните показатели в еврозоната продължават да сигнализират за структурно забавяне на икономиката.

Едновременно с това Европейската централна банка е притисната в ъгъла, принудена да поддържа по-високи разходи по заеми, за да противодейства на постоянния инфлационен махмурлук заради геополитическите сътресения в Близкия изток.

Британските пазари ценообразуват според други рискове. Освен че се справят със стагниращата икономика и централната банка, която избра да не променя лихвените проценти, британските инвеститори сега преживяват значителни политически катаклизми след внезапната оставка на премиера Киър Стармър.

Акциите на Segro скочиха с близо 19%, след като компанията отхвърли оферта от Prologis за 16 млрд. долара.

Пазарната оценка на Saipem добави 4%, след като компанията получи одобрение от бразилия за сливане със Subsea7.

Акциите на Rheinmetall поевтиняха със 17% след публикация, че германското правителство може да анулира ключов договор с отбранителната група в полза на TKMS.

Разпродажбите повлякоха надолу европейските компании в аерокосмическата и отбранителната индустрия като цяло. Акциите на Renk Group и Hensoldt поевтиняха с по над 6%, а на Thales – с близо 2%.