Американските акции се понижиха за трети пореден ден заради отстъплението при книжата на производителите на чипове и други технологични компании, пише Bloomberg.

Dow Jones Industrial Average отбеляза ръст от 182,06 пункта, или 0,35%, до 51 848,90 пункта в сесията.

Същевременно по-широкият бенчмарк S&P 500 спадна с 0,1% до 7 358,22 пункта, а технологичният Nasdaq – с 0,43% до 25 476,64 пункта.

Основен натиск върху технологичния индекс оказаха акциите на Micron Technology, които поевтиняха в рамките на сесията заради очаквания финансов отчет. Това засенчи спекулациите, че по-ниските цени на петрола могат да облекчат натиска върху Федералния резерв на САЩ да повиши лихвените проценти.

„Технологичните инвеститори остават несигурни след две сесии на агресивни разпродажби – някои купувачи на спадове се появиха по-рано тази сутрин, но се оттеглиха по-късно“, коментира основателят на Vital Knowledge Адам Крисафули.

Спадът сигнализира за съмнения относно мащаба на ралито в цените на акциите, свързани с изкуствен интелект, от края на март.

„Ще има такива моменти на проверка на интуицията“, коментира и Дан Айвс, старши анализатор акции в Wedbush Securities, в интервю за Bloomberg TV.

Цените на суровия петрол продължават да се понижават, тъй като все повече танкери преминават през Ормузкия проток. Цената на американския сорт West Texas Intermediate спадат под 70 долара за барел.

Международните фючърси на суровия петрол сорт „Брент“ изтриха 3% до около 74 долара за барел. Фючърсите достигнаха най-ниската си цена отпреди САЩ и Израел да започнат първите въздушни удари срещу Иран в края на февруари.

Трейдърите анализират и разочароващите данни за продажбите на нови жилища в САЩ през май и по-слабите от очакваното строителни разрешителни. Това също хвърля сянка върху ястребовия подход на Фед, защото сигнализира за охлаждане на икономиката.

Въпреки спада, голяма част от Уолстрийт остава оптимистична по отношение на перспективите пред акциите тази година. Стратезите на JPMorgan Chase & Co. повишават прогнозата си за S&P 500 тази година и вече очакват индексът да завърши годината на 7800 пункта. Предишната им прогноза беше за ниво от 7600 пункта. Индексът в момента е на ниво около 7350 пункта.

На фона на растежа на печалбите и мирните преговори между САЩ и Иран, които понижават цените на петрола, „се приближаваме към нашия сценарий „Синьо небе“, пишат стратезите на банката в бележка.

Спадовете тази седмица са типични за краткосрочни сътресения, добавя Дженифър Бендър, главен инвестиционен стратег в State Street Investment Management. „Очакваме подобни епизоди на волатилност да продължат Променящият се геополитически пейзаж означава, че политическите новини са по-малко предсказуеми, световният ред е все по-конкурентен и базиран на властта, а пазарите на акции са по-силно концентрирани“, добавя тя.

Доходността по американските държавни облигации също спадна, като показателят по 10-годишните дългови книжа се понижи под 4,5%.

Акциите на Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips и SLB се понижиха с по над 2%. State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) спадна с близо 2% на фона на поевтиняващия петрол.