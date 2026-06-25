Настроенията на Московската борса показват страховете на инвеститорите за икономиката

През седмицата дотук основните идекси на Московската фондова борса записват най-рязкото понижение от септември 2022 година, когато беше обявена частична мобилизация в Русия. Но според финасовите анализатори много по-притеснително изглежда ситуацията на пазара на държавни ценни книжа на фона и на отказа на Министерството на финансите да проведе планиран преди това аукцион, за да не допринесе за напрежение на пазара.

Според Алексей Третяков, директор на "Арикапитал", причината за нестабилността на фондовите пазари е по-малката от очакваното стъпка при намаляването на основната лихва от страна на централната банка в края на миналата седмица. Тогава процентът беше свален до 14,25%, или с 0,25%, а консенсусът на пазара е бил, че понижението ще бъде с 0,50%. Разминаването върна волатилността на пазара.

Според финансовите анализатори политиката на банката е признак, че може да се очаква нов ръст на инфлацията и вероятно е свързано и с поскъпването на горивата до най-високото ниво за последните 20 години. Вече в повече от 50 региона има недостиг на горива и дори и в петролни региони са въведени ограничения при продажби на бензин. Причината са "далекобойните санкции" на Украйна - атаките, затворили няколко от най-големите рафинерии в Русия ,както и проблемите с логистиката, които предизвикаха fpv-дроновете на украинските ВВС.

Данните за поскъпването на горивата бяха изнесени от Росстат и те показват, че за седмица бензинът е поскъпнал до 71,20 рубли (0,83 евро) за литър, пише Bloomberg. Според публикации в социалните мрежи заради дефицита на някои бензиностанции цените са по-високи и надхвърлят 130-140 рубли (1,51 - 1,62 евро) за литър.

Последното повишение на облигациите беше през лятото на 2024 година, след което централната банка на Русия вдигна лихвата до 21% заради опасенията за ръст на инфлацията.

Сега анализаторите от "Арикапитал" отбелязват, че изглежда инвеститорите започват да залагат, че банката отново може да се върне към повишаване на лихвата и причината е поскъпването на бензина, което обикновено води след себе си ръст на инфлацията. Според Министерството на икономиката инфлацията вече се повишава до 5,8% през май след 5,3% през април, пише още Bloomberg.

Сред големите губещи в последните дни на Московската фондова борса са енергийните дружества - цената на акциите на "Газпром" например са под 100 рубли за брой, което е най-ниското ниво от 2008 година насам, а на "Роснефт" достигнаха до най-ниското ниво от 2022 година насам.

На тяхното представяне допълнително влияе връщането на геополитически рискове - САЩ не продължиха дерогациите за руския петрол, допълва руското опозиционно издание The Moscow Times.