Цената на петрола се насочва към седмичен спад от около 8%*

Цените на суровия петрол се понижават с по над 1,5% в петък и се насочват към значителни седмични загуби на фона на отслабващите опасения относно доставките, тъй като все повече блокирани петролни танкери напускат Ормузкия проток, въпреки че в четвъртък в близост до Оман беше ударен товарен кораб, съобщава Ройтерс.

Фючърсите върху петрола сорт Брент поевтиняват с 1,21 долара, или 1,60%, до 74,29 долара за барел, а върху американския суров петрол WTI – с 1,30 долара, или 1,81%, до 70,62 долара за барел.

Данните за корабоплаването на LSEG показаха, че петролният гигант Saudi Aramco възобнови в петък товаренето на петрол в терминала си „Рас Танура“ в Персийския залив след почти четиримесечно прекъсване. Данните сочат, че два много големи петролни танкера (VLCC) са били забелязани да товарят суров петрол в терминала, докато друг е чакал наблизо. Всеки VLCC има капацитет да натовари 2 милиона барела петрол.

„Наблюдават се общи разпродажби, тъй като пазарът реагира на увеличените потоци, излизащи от Ормузкия проток, и на факта, че Китай все още не е възстановил търсенето на суров петрол“, заяви Джун Го, старши анализатор на петролния пазар в Sparta Commodities.

И двата референтни контракта отбелязаха скок от над 2% в четвъртък, след като товарен кораб беше ударен от неизвестен снаряд близо до Оман, което накара морската агенция на ООН да преустанови доброволната си евакуационна програма.

Двама американски служители заявиха пред Ройтерс, че Иран е открил огън по товарния кораб, докато той се е опитвал да премине през пролива. Иранските власти заявиха, че сигурността на корабите, преминаващи извън определените маршрути в Ормузкия проток, не е гарантирана.

Цените на сортовете Брент и WTI се насочват към загуби от около 8% тази седмица.

Данни, публикувани в четвъртък, показаха, че превозът на суров петрол през Ормузкия проток е нараснал тази седмица до най-високото си ниво, откакто през февруари започна конфликтът между САЩ, Израел и Иран. Споразумението за прекратяване на огъня позволи отново отварянето на водния път, а опасенията относно това колко дълго проливът ще остане отворен също допринесоха за увеличаването на търговията.

Въпреки това общият трафик остава само малка част от средния дневен брой от 125 кораба, преминаващи през пролива преди началото на конфликта на 28 февруари.

„Голяма част от увеличението се дължи на кораби, които преди това бяха блокирани и сега напускат Персийския залив. Потокът от кораби към залива остава значително по-скромен. Това подсказва, че след като блокираните кораби напуснат, може да наблюдаваме спад в потоците“, пишат анализаторите от ING в своя доклад.

Междувременно земетресенията във Венецуела, които се случиха в четвъртък, също предизвикаха опасения относно доставките.

Предварителните оценки на работниците от обширната инфраструктура за добив на нефт, газ и рафиниране във Венецуела досега показаха ограничени щети, тъй като повечето от най-големите производствени региони, рафинерии, тръбопроводи и терминали в страната са далеч от най-тежко засегнатите райони.

Все пак липсата на електроенергия поставя под съмнение дали производството на нефт може да се поддържа на нивото от преди земетресението – близо 1,2 млн. барела на ден, посочват източници.

*Данните са актуални към 9:34 ч.