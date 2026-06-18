Норвежката централна банка не промени лихвите, но прогнозира повишения

Норвежката централна банка запази разходите по заемите без промяна, но се опита да подготви инвеститорите за по-нататъшно затягане на паричната политика с цел овладяване на упоритата инфлация в страната, предаде Bloomberg.

В четвъртък финансовата институция остави депозитната лихва на ниво от 4,25% - решение, което беше очаквано от всички 17 анализатори, анкетирани от Bloomberg, макар че част от тях го определяха като труден и граничен ход.

Представителите на банката посочиха, че вероятно ще последва ново увеличение на лихвите „на едно от предстоящите заседания по паричната политика“. Новата им прогноза за разходите по заемите е малко по-висока от тази през март, като се очаква основната лихва да достигне малко над 4,5% до края на годината.

„Има признаци за малко по-силен инфлационен натиск - по-високи разходи за труд, които се пренасят върху вътрешната инфлация, както и по-осезаем вносен ценови натиск“, заяви гуверньорът Ида Волден Бахе пред журналисти. „Отговаряме на това с по-висока траектория на лихвените проценти, което само по себе си ще помогне за ограничаване на инфлацията“, добави тя.

След решението анализаторите на Nordea Bank, най-голямата банка в Северния регион, промениха прогнозата си и вече очакват повишение на лихвите още през август вместо през септември.

Междувременно експертите от SB1 Markets вече прогнозират две допълнителни увеличения с по 0,25 процентни пункта до края на годината, което би довело основната лихва до 4,75% през декември.

Според Кристофер Кяер Ломхолт, ръководител на валутните и корпоративни анализи в Danske Bank, прогнозната лихвена траектория предполага приблизително равни шансове за повишение през август или септември.

„Централните банкери оставят отворена възможността за още едно увеличение през декември, но вероятността за това е около 20%“, смята той.

Инфлацията остава основна грижа

През последните седмици представители на Норвежката централна банка нееднократно изразяваха тревога относно инфлацията, която остава над целта от 2% вече повече от пет години.

Растежът на базисните потребителски цени, без да се включват енергоносителите, се ускори до 3,4% през май. Този резултат надмина както средната прогноза за 3,2% на икономистите, анкетирани от Bloomberg, така и оценката на Норвежката централна банка от март, която беше за 3,3%.

Общата инфлация се забави до тримесечно дъно от 3,1% миналия месец, подпомогната от временни данъчни облекчения. Резултатът е в съответствие с очакванията на анализаторите и под прогнозата на централната банка от 3,3%.

Същевременно войната на САЩ и Израел в Иран увеличава търсенето на норвежки изкопаеми горива, което създава допълнителен риск от ценови натиск върху местната икономика.