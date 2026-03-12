Финансовата комисия в парламента одобри новото удължаване на бюджета

Депутатите от Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание одобриха на първо четене второ удължаване на Бюджет 2025. Той ще важи до приемане на редовен бюджет и ще позволи на държавата да се разплаща до размера на разходите за същия месец на миналата година, но не повече от събраните приходи.

По-рано финансовият министър Георги Клисурски предупреди, че ако текстовете не бъдат гласувани, има опасност изборите да не са финансово обезпечени, а под риск са и редица обществени плащания.

Законопроектът, който да продължи срока на действие на т.нар. удължителен бюджет до приемането на редовен Закон за държавния бюджет, бе одобрен със 17 гласа "за“, два гласа "против“ и един глас "въздържал се“, предава БТА.

Законът за удължаване на бюджета беше приет в средата на декември миналата година със срок на действие от три месеца - до края на март 2026 г. Заради липсата на приет бюджет в този срок се наложи ново удължаване. Съгласно предложените поправки от служебния кабинет, сега той ще действа до приемането на редовен бюджет за 2026 г.

Законопроектът, който да продължи срока на действие на т.нар. удължителен бюджет, бе представен от служебния министър на финансите Георги Клисурски.

Чрез законопроекта се предлага механизъм за финансиране на увеличените разходи, произтичащи от еднократната индексация на възнагражденията в бюджетния сектор и от ръста на минималната работна заплата, както и увеличението на социалните плащания, произтичащи от влезли в сила нормативни актове, включително трансферите за общините, да може да се финансират и за сметка на наличности от предходната година.

Създадена е възможност общините да извършват разходи при отчитане на влезли в сила нормативни актове. Кметът на общината ще може да финансира разходи за местни дейности в размери, по-големи от разходите за същия период на предходната година, до размера на собствените приходи на общината за съответния период, бюджетните взаимоотношения с централния бюджет и с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз. Предложено е удължаване на срока за оценка на общините с финансови затруднения.

Създадена е възможност Министерският съвет да проведе преговори и да сключи с Европейската комисия споразумение за заем в размер до 3,26 млрд. евро за получаване на финансова подкрепа под формата на заем по линия на Инструмента „Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост“ при условие за последваща ратификация.

Одобрено е и Министерският съвет да предприема действия за промени в Средносрочната програма за емитиране на дълг на международните пазари.

Йордан Цонев от „ДПС-Ново начало“ заяви, че парламентарната група ще подкрепи предложения законопроект, но ще внесе предложения между първо и второ четене, които предвиждат отразяване на исканията на общините и други мерки.

Асен Василев от ПП-ДБ заяви, че парламентарната група ще подкрепи предложенията.

Цончо Ганев обяви, че „Възраждане" няма да подкрепи удължитения бюджет.

Атанас Атанасов от „БСП-Обединена левица“ посочи, че парламентарната му група ще подкрепи законопроекта, но изрази загриженост, че в него липсват мерки за най-уязвимите групи в обществото.