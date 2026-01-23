БНБ пуска първата възпоменателна евромонета на цена от 144 евро

Българската народна банка (БНБ) пуска в обращение възпоменателна сребърна монета от 10 евро на тема „125 години електрически трамвай в България“. От 26 януари колекционерите ще могат да я купуват за 144 евро (281,64 лева). Тиражът на сребърната монета е 5 хиляди, автор на дизайнерския проект е Светлин Балездров, посочиха от централната банка.

Изображение: БНБ

Това е първата възпоменателна монета, която емитира БНБ след влизане на страната ни в еврозоната на 1 януари 2026 г. Централната банка БНБ преустанови емитирането на възпоменателни монети с номинални стойности в лева и започва емитирането на колекционерски монети с номинална стойност в евро. Колекционерските монети са със статут на законно платежно средство само в държавата емитент, а номиналната им стойност трябва да е различна от номиналните стойности на евромонетите в обращение. Този вид монети трябва да се различава съществено от разменните монети и по поне два от три параметъра - цвят, диаметър и тегло.

Монетната програма на БНБ предвижда емитиране на още четири колекционерски монети до края на годината, както и на една възпоменателна монета от 2 евро.

На лицевата страна на монетата в центъра е изображение на стара градска лампа; вляво – емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата, под нея – годината на емисията „2026“; Вдясно е изписана номиналната стойност „10 ЕВРО“ на два реда. Околовръст има надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“.

На обратната страна на монетата е изображението на първия електрически трамвай с надписи – над него „125 ГОДИНИ“ на два реда, под него годината „1901“ и околовръст е изписано „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРАМВАЙ В БЪЛГАРИЯ“.

Монетната програма на БНБ включи възпоменателната монета, за да припомни, че появата на електрическите трамваи по софийските улици е свързана с развитието на икономическия живот в града. София е сред първите десет европейски столици с електрифициран градски транспорт.

Електрическият трамвай се превърнал в символ на модернизацията и прогреса в новоосвободена България. Дори Иван Вазов, само месец след пускането в движение на трамваите, описва своето пътуване в разказа си „В електрическия трамвай“.

Първите мотриси били зелени и наброявали общо 24 коли и ремаркета, доставени от Белгия. Движели се по шест маршрута, на един релсов път, дълъг общо 23 км, с коловози за разминаване на възлови места. През 1900 г. е изградено трамвайно депо, работило до 1928 г., което служело не само за престой на мотрисите, но и за поддръжка и ремонт.

От централната банка съобщиха, че монетата ще се продава от БНБ на четири каси в централната сграда на БНБ в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1 и на четири каси в Касов център на БНБ в гр. София, ул. „Михаил Тенев“ № 10.

Всеки клиент ще може да закупи от касите на БНБ само по една монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице.

До края на работния ден на 26 януари новата монета ще бъде предоставена от БНБ на „Инвестбанк“, „Първа инвестиционна банка“, „Тексим Банк“, „Токуда Банк“ и „Централна кооперативна банка“ за продажба в техните офиси и клонове, както и на „Монетен двор“.