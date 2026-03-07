Изкуственият интелект трябва да стане по-евтин, а не по-умен

Близо 50 млн. американци се явяват в съда всяка година без адвокат. Гражданите с ниски доходи са особено уязвими, като повечето от тях заявяват, че „не получават никаква или получават недостатъчна правна помощ“ за своите проблеми. Според World Justice Project САЩ заемат 107-о място от 142 държави по достъпност на гражданското правосъдие и 47-о място по този показател от общо 47 държави с високи доходи.

Тези цифри би трябвало да бъдат шокиращи. Но не са, най-вече защото са приблизително толкова лоши от десетилетия, пише Гаутам Мукунда за Bloomberg. Междувременно, през последните няколко години индустрията за изкуствен интелект (AI) води свой собствен разговор по темата. Може ли ChatGPT да издържи адвокатския изпит? Може ли изкуственият интелект да изготви договор толкова добре, колкото младши сътрудник? Може ли да замести партньор в престижна фирма, който взима 1000 долара на час?

Това са погрешни въпроси. Най-голямото икономическо въздействие на изкуствения интелект няма да дойде от заместването на адвокати или други професионалисти. То ще дойде от извършването на работа, която е прекалено нискоквалифицирана, за да си заслужава времето им.

Има икономически принцип, който обяснява защо: разходите и изискваната производителност са свързани. Когато нещо е скъпо, пазарът изисква много висока производителност, за да оправдае цената. Когато е евтино, летвата за производителност пада. Това изглежда очевидно. Последствията обаче не са.

Компаниите инвестират огромни ресурси в подобряване на производителността на изкуствения интелект. Само OpenAI очаква да загуби 74 млрд. долара през 2028 г. И това въпреки че анализ на Epoch AI установи, че GPT-5 не е успял да възстанови собствените си разходи за научноизследователска и развойна дейност през четирите месеца, през които е бил основен модел.

Но връзката между цена и производителност подсказва, че истинската възможност е в обратната посока – не по-добър изкуствен интелект, а по-евтин. Защото когато цените паднат достатъчно, изискваната от много потребители производителност спада до ниво, което не е далеч от това, което AI вече предлага.

Икономистите говорят за „липсващи пазари“, когато има трансакции, които би трябвало да се осъществят, но не се осъществяват, защото никой не може да достави стока или услуга на цена, която купувачите са готови да платят. Професионалните услуги в САЩ са пълни с такива случаи. Тези 50 млн. непредставени страни по съдебни дела не искат да се лишат от адвокат, просто не могат да си го позволят.

Проблемът се простира далеч отвъд правото. Счетоводителите таксуват от 150 до 400 долара на час. Подготовката на данъчните декларации на малките предприятия струва от 500 до 2500 долара. Милиони собственици на малки предприятия и свободни професионалисти вземат важни данъчни и финансови решения без никаква професионална помощ. Те плащат прекалено много, пропускат отстъпки и структурират нещата погрешно. Не защото са безотговорни, а защото хонорарът на счетоводителя би „изял“ всичко, което той би спестил. Същата динамика се проявява във всичко - от частни уроци до имиграционни документи.

Във всеки от тези пазари съществува спектър от разходи, но той е компресиран в горната част. Можете да наемете адвокат за 2000 долара на час или адвокат за 100 долара на час. Но няма адвокати за 10 долара на час. Същото важи и за счетоводителите или консултантите. Под минималната цена на квалифициран специалист няма нищо. И всички трансакции, които биха могли да се случат там, не се случват. Това е липсващият пазар.

Няма нужда да се спекулира какво се случва, когато запълните тази празнина. В рамките на едно проучване в Мексико 432 малки предприятия са получили достъп до субсидирани консултантски услуги, които иначе не биха могли да си позволят. Заетостта се е повишила с 50%, а ползите се запазват и пет години след приключването на програмата. В Индия управленските консултации, предоставени на текстилни фабрики, са повишили производителността със 17% и рентабилността с още повече, като фирмите са отворили нови заводи в рамките на три години. И в двата експеримента основната пречка не е в това, че фирмите отхвърлят експертните съвети. Проблемът е, че те не са имали достъп до тях.

Тези проучвания са проведени в развиващи се икономики, а не сред потребители в САЩ. Но основните икономически принципи са същите: когато разходите блокират сделки, които биха били от полза и за двете страни, премахването на препятствието позволява да се появи липсващият пазар. Контекстът е различен. Икономическите принципи – не.

AI е в състояние да премахне тази пречка в мащаб, с който никоя програма за субсидии не може да се сравни. И за да го направи, AI не трябва да бъде брилянтeн. Тoй трябва да бъде евтин.

Окуражаващата новина е, че ниската цена е точно това, към което се стреми AI. Според Stanford AI Index разходите за изводи за система, работеща на нивото на GPT-3.5, са спаднали повече от 280 пъти между ноември 2022 г. и октомври 2024 г. Epoch AI установи, че цените на изчисленията в различните бенчмаркове са спаднали със средна скорост от около 50 пъти годишно. Това е едно от най-бързите понижения на цените в историята на технологиите.

Очевидното възражение е, че предлагането на чатбот вместо професионалист е утешителна награда, а не напредък. Ако сравнението беше между AI и истински адвокат или счетоводител, това възражение би било уместно. Но за повечето неудовлетворени нужди това не е подходящото сравнение. 92% от неудовлетворените правни нужди в момента не се обслужват от никого. Изборът не е между AI и професионалист. Той е между AI и нищо.

Това преосмисля стратегическото предизвикателство пред индустрията на изкуствения интелект. Лабораториите за авангардни изследвания изразходват стотици милиарди долари в залог, че изкуственият свръхинтелект е близо. Може би е така. Но липсващите пазари не изискват този залог да се изплати. Те просто се нуждаят от изкуствен интелект, който е достатъчно евтин, за да им служи печелившо. Това не е спекулативно бъдеще. Това е траектория, която вече е в ход.

50 млн. американци отиват на съд без адвокат всяка година. Секторът на изкуствения интелект смята, че решението на този проблем е да се създаде нещо достатъчно умно, за да замести адвоката. Истинското решение може би е да се създаде нещо достатъчно евтино, за да не е необходимо това.