Финландия се отказа от стационарната телефонна мрежа след близо 150 години

Финландия окончателно прекрати работата на традиционната си стационарна телефонна мрежа след близо 150 години експлоатация, превръщайки се в поредната европейска държава, преминала изцяло към дигитална телекомуникационна инфраструктура, предаде AFP.

По този начин страната се присъединява към Естония, Нидерландия, Норвегия и Испания, които вече са извели от експлоатация медните телефонни мрежи. Междувременно много държави по света продължават изграждането на оптични мрежи, които осигуряват както интернет услуги, така и гласови разговори.

Финландската стационарна телефонна мрежа е въведена в експлоатация през 80-те години на XIX век. С развитието на цифровите технологии и мобилните комуникации използването на стационарните телефони постепенно намалява, докато почти изчезне.

Страната, която е родина на Nokia и един от пионерите в развитието на мобилните технологии, е сред първите, в които мобилната телефония практически изцяло замени стационарните услуги.

Последният голям оператор, поддържал медна телефонна мрежа – Elisa, отбеляза края на услугата със символичен разговор между главния изпълнителен директор Топи Манер и генералния директор на финландската Национална агенция за транспорт и комуникации Traficom Ярко Сааримяки.

По време на разговора двамата си припомниха спомени, свързани със стационарните телефони. Манер разказа, че като тийнейджър в Лондон през 80-те години веднъж седмично се обаждал на семейството си във Финландия в предварително уговорен час, за да се увери, че всички са добре.

В края на разговора двамата символично се сбогуваха с финландската дума „kuulemiin“, която означава „до скоро“ или „ще се чуем отново“.

Още през януари Elisa съобщи, че ще прекрати поддръжката на медната си телефонна мрежа. Тогава компанията посочи, че едва няколко хиляди клиенти продължават да използват единствено стационарни телефони, а нови абонаменти не се предлагат от години.

Според финландската обществена телевизия Yle в страната остават само няколко местни оператора, които поддържат общо няколко хиляди абонамента за стационарни телефонни услуги.

(БТА)