Как Джеф Безос управлява успешно Amazon?

Снимка: Mike Kane/Bloomberg

Обсебване от идеята за клиентите, игнориране на фондовия пазар и разбиране на разликата между добър и лош провал – това са част от лидерските максими на лидера на Amazon Джеф Безос, пише Wall Street Journal.

Изграждайки една от най-големите и най-влиятелните компании в света, Безос си създаде и отличителен лидерски облик – такъв, който ярко прозираше в годишните му писма до акционерите на Amazon.com и в интервютата му.

Неговите принципи на управление, следвани в близо трите десетилетия, в които той стои начело на Amazon, засегнаха всичко – от съня (задължително 8 часа) и това кога е най-добре да провеждате срещи (не преди 10 ч.). Общата нишка в неговите максими е акцентът върху това да остане безмилостно иновативен – философия, която подхрани господството на Amazon в множество индустрии, както и работната ѝ култура.

Ето някои от най-влиятелните уроци по лидерство на Безос и други полезни съвети от него:

Взимайте малък брой, но висококачествени решения

Безос твърди, че си ляга рано, става рано и си насрочва срещи с „високо IQ“ преди обяд - "така че да вземам по малко ясни и умни решения всеки ден", коментира той пред публиката на Economic Club във Вашингтон през 2018 г. „Ако имам по три добри решения дневно, това е достатъчно“, посочва той. „Те трябва да толкова качествени, колкото мога да ги направя“.

Мания по клиентите

Безос често приписва успеха на Amazon на манията на компанията да предоставя на клиентите това, което искат. От ранните дни на Amazon той поставя по един празен стол на срещите, за подтиква директорите да мислят как техните решения ще повлияят на клиентите, разказва той в интервюто пред Economic Club.

И когато Безос обмисля да разшири бизнеса отвъд книгите и музиката, той изпраща имейл на произволна група от 1000 клиенти, питайки ги какво искат да купят от сайта. От отговорите им той стига до заключението, че може да продава почти всичко в интернет. Точно това и прави.

Създавайте иновации. А след това още иновации

Amazon беше избрана за най-добре управлявана компания в САЩ през 2019 г. от Ducker Institute, фокусиран върху лидерството мозъчен тръст, който е базиран в Claremont Graduate University in California. Факторът, който помогна на Amazon да детронира Apple, беше силният фокус на Amazon върху иновациите. Както установи институтът, Amazon е изпреварила други фирми по патентни заявки, регистрации на търговски марки и разходи за развойна дейност. Компанията изоставя патентни заявки с по-голяма скорост от останалите, което е знак за ангажимента ѝ да оставя назад стари технологии. Самият Безос е посочен в десетки патенти на Amazon.

„Ако го направите добре, няколко години след изненадващо изобретение новото нещо вече се е превърнало в нещо нормално. На хората им е скучно. А това е най-големият комплимент, който може да получи един изобретател“, написа Безос до служителите на Amazon, визирайки иновациите на компанията като клиентските отзиви, Alexa и пазаруването с един клик.

Приемете провала

Провалът и иновациите са неделими. Безос твърди, че има разлика между добрия провал и лошия провал. „Ако изградим нов разпределителен център и той е катастрофален, това е просто лошо изпълнение“, пише Безос в “Invent and Wander: The Collected Writings of Jeff Bezos”. “Но когато разработваме нов продукт или услуга, или експериментираме по някакъв начин и това не проработи, това е ОК. Това е добър провал“.

Повечето срещи са безсмислени. Направете ги смислени

Безос е добре известен с настояването си срещите да бъдат продуктивни. За да улесни това, той изисква от водещите срещата да представят описание, не по-дълго от шест страници, което се разпространява и чете мълчаливо в началото на срещата от всички присъстващи. Безос хвали този процес в едно от писмата си до инвеститорите, посочвайки, че благодарение на този подход срещите се насочват към дискусии с „по-високо качество“. Служители твърдят, че прекарват седмици в подготовката на перфектните текстове – процес, който помага за дооформяне на идеите и подобрява не само дискусията, но и вземането на решения.

Игнорирайте фондовия пазар

Фокусирането върху ежедневните движения на акциите е загубено време, или поне загуба на енергия, посочва Безос пред Economic Club през 2018 г. По думите му той казва на служителите си едно и също нещо в продължение на десетилетия: „Когато акциите растат с 30% месечно, не се чувствайте с 30% по-умни, защото когато след месец се окажат с 30% надолу, няма да е добре да се чувствате с 30% по-глупави, а именно това се случва“. „Никога не отделяйте време, за да мислите за дневната цена на акциите. Аз никога не го правя“.

