Руските износители на петрол се изправят пред сериозни изпитания

В последните дни руските компании, износители на петрол, имат сериозни проблеми относно получаване на кредити, наемане на кораби и сключване на задължителните застраховки. В допълнение има и доста откази от покупката на петрол, пише Ройтерс.

Британски служители на доковете отказаха да обработят руски танкер с втечнен газ, който пристигна на британското пристанище на остров Грейн. Товарът е по договор с британския газов оператор Centrica, посочва още агенцията. Отказът е свързан с военната инвазия, която предприе Русия срещу Украйна.

Руският кораб е акостирал на френско пристанище след това, допълва още агенцията. "Грийнпийс" съобщи, че бъдат организирани протести срещу приемането на кораба във Франция.

Войната в Украйна накара много компании от енергийния сектор да спрат дейността си в Русия. Shell беше една от първите, а сега съобщи, че ще внася в специален фонд в подкрeпа на Киев средствата, които получава от търговия с руски енергоизточници.

В края на седмицата компанията купи руски петрол при много ниска цена. Сделката не нарушава санкциите, които Запада наложи на Русия, но си спечели острите критики на украинския министър на външните работи Дмитро Кулеба.

I am told that Shell discretely bought some Russian oil yesterday. One question to @Shell: doesn’t Russian oil smell Ukrainian blood for you? I call on all conscious people around the globe to demand multinational companies to cut all business ties with Russia.