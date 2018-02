Джим Кери продава акциите си във Facebook и призова и други да го последват

Американският актьор Джим Кери напуска Facebook и продава акциите си в компанията, като призова всички останали да последват примера му, пише CNBC.

“Трябва да насърчим по-големия надзор от страна на собствениците на социални мрежи”, обяви Кери. “Този лесен достъп трябва да се управлява по-отговорно. Това, от което се нуждаем в момента, са инвеститори активисти, които да изпратят послание, че е необходим отговорен надзор”.

Актьорът обяви в Twitter, че продава акциите си във Facebook и изтрива страницата си в платформата, защото компанията е спечелила от руската намеса по време на изборите за президент на САЩ през 2016 г. Той призова всички “други инвеститори, които ги е грижа за бъдещето, да направят същото”.

Кери не посочва колко акции от Facebook притежава и колко е продал.

В туита на звездата фигурира и хаштага #unfriendfacebook.

I’m dumping my @facebook stock and deleting my page because @facebook profited from Russian interference in our elections and they’re still not doing enough to stop it. I encourage all other investors who care about our future to do the same. #unfriendfacebook pic.twitter.com/KHWgZzhhmp