Брус Спрингстийн е продал музикалния си каталог?

Брус Спрингстийн е продал музикалните си права на Sony Music Entertainment в може би най-голямата сделка, сключвана някога от отделен изпълнител върху цялостната му работа, пише Billboard.

Сделката, за която в развлекателната индустрия се говори отдавна, включва каталога със записи на музиката на Спрингстийн, както и основните му творби като автор, допълва изданието, цитирано от CNBC. Стойността на целия пакет може да надхвърли 500 млн. долара, обяви Billboard, позовавайки се на източници, запознати с въпроса.

Това ще даде на Sony права за собственост върху пълната колекция от хитове на Спрингстийн, включително „Born to Run” и “Born in the U.S.A.”, посочват от Billboard.

Официално изявление за споразумението все още не е направено. Представители на Спрингстийн и Sony не са отговорили веднага на запитването за коментар пред CNBC.

Спрингстийн работеше с Columbia Records, звено на Sony Music, през цялата си кариера.

През последните години инвеститори и музикални компании наляха огромни суми в покупката на каталози с песни предвид възхода на стрийминг услугите. Звезди, включително Боб Дилън и Шакира, продадоха всички части от работата си за суми, достигащи милиони долари. Warner Music придоби световните права за каталога на Дейвид Бауи през септември.

