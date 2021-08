WeWork и Cushman & Wakefield сключват партньорство за 150 млн. долара

Снимка: Jason Alden/Bloomberg

Гигантът на пазара на споделените офис площи WeWork и Cushman & Wakefield PLC, една от най-големите световни компании за бизнес имоти, преговарят за сформиране на партньорство за 150 млн. долара, за да подпомогнат взаимно бизнеса си в новия свят на отдалечената работа и гъвкавите работни места.

Като част от алианса Cushman ще направи инвестиция от 150 милиона долара в планираното сливане между WeWork и публична компания по-късно тази година. Това сливане, което се очаква да оцени WeWork на 9 млрд. долара, включително дълговете, ще подпомогне усилията на фирмата да възстанови финансите си след грандиозния срив при планираното първично публично предлагане в края на 2019 г., пише The Wall Street Journal.

Сделката с Cushman се случва в момент, в който собствениците и наемателите на офис сгради се затрудняват да планират връщането на десетки милиони служители в центъра и крайградските офис паркове след около 18 месеца работа от вкъщи. Мнозина смятаха, че Денят на труда (6 май) ще бъде голямата повратна точка. Но притесненията относно степента на ваксинация и вариантите на коронавируса принудиха много компании да забавят плановете си.

Мениджърите на WeWork и Cushman смятат, че като се обединят, могат да предложат на наемателите на офис сгради и наемодателите помощ при преоформянето на индустрията за офис сгради, като същевременно се справят с нарастващия натиск от страна на служителите за по-гъвкави работни условия. Някои от най-големите американски корпорации вече обявиха планове да разрешат някаква форма на дистанционна работа за неопределено бъдеще.

Cushman, който има приходи от 4,17 млрд. долара през първата половина на 2021 г. и работи в 60 държави и има сериозен опит в управлението на офис площи за наематели. Ръководителите на Cushman смятат, че технологията, приложението, репутацията на WeWork за модерните офис пространства ще помогнат партньорството да получи конкурентно предимство.

„И докато работодателите се опитват да върнат служителите си в офиса, те трябва да докажат не само, че това е безопасно място, но и какво ще извлекат от него“, казва Натаниел Робинсън, главен инвестиционен директор на Cushman & Wakefield. „Защо си струва отново да пътувате, за да се върнете в офиса“.

Междувременно наемодателите и инвеститорите търсят нови начини за привличане на наематели на пазар, който обещава да бъде един от най-трудните пазари за наемане на офиси от десетилетия. Обемът на свободните офиси се е повишил на много места, тъй като наемателите преминават към гъвкави стратегии за работното пространство или отлагат решенията, докато перспективите за здравната ситуация не стане по-ясна.

„Covid-19 промени коренно начина на работа на хората“, казва Сандип Матрани, изпълнителен директор на WeWork.

Други фирми за услуги в областта на бизнес имотите и фирми за споделени работни пространства сключиха подобни сделки. По-рано тази година CBRE Group Inc., най-голямата световна компания за услуги в областта на недвижимите имоти, закупи 35% дял в Industrious, конкурент на WeWork. През март Newmark Group Inc. получи одобрение от съда по несъстоятелност на САЩ за закупуване на Knotel Inc., която подаде молба за защита при фалит по глава 11 на търговските закони в Съединените щати.

След неуспешните усилия на WeWork за първично публично предлагане в края на 2019 г., компанията нае нов мениджърски екип, който затвори локации, предоговори лизинговите договори и съкрати хиляди работни места. Фирмата, която понастоящем оперира над 700 локации в 153 града, планира да стане публична по-късно тази година чрез сливане с компания за придобиване със специално предназначение.

Много от подробностите за партньорството между WeWork и Cushman все още се разработват, казва Робинсън. „Въображението наистина е границата на това, което можете да направите тук“, казва той.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Десислава Попова