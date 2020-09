Snowflake осъществи най-големия софтуерен борсов дебют

Снимка: Bloomberg L.P.

Това бе брилянтен дебют: В началото на сесията в сряда акциите на Snowflake струват над 250 щатски долара - и по този начин значително повече, отколкото инвеститорите бяха очаквали. В понеделник, два дни преди пускането на книжата, софтуерната компания дори беше коригирала очакваната продажна цена на акциите с около 30% нагоре - от стойността на 8 септември от 75 долара до 85 долара до диапазона от 100 до 110 долара.



В крайна сметка първите акционери трябваше да платят дори 120 долара за всяка от 28-те милиона акции, които бяха продадени. И след това курсът се изкачваше и продължаваше да се катери нагоре. При курс от 290 долара за акция калифорнийската платформа за данни в облака се оценява на над 80 млрд. долара. Първоначалната цена от 245 долара беше повече от два пъти цената на емисията от 120 долара, а в крайна сметка акциите приключиха сесията на ниво от малко под 254 долара - ръст от 166% за един ден. С приходи от около 3,4 милиарда долара от капиталовия пазар това е най-голямото IPO на софтуерна компания до момента.

Това прави Snowflake, по-рано по-малко известна фирма със седалище в Сан Матео, Калифорния, по-ценна от Uber Technologies Inc., Dell Technologies Inc. и General Motors Co., показват данни, събрани от Bloomberg.Това е и второто по големина първично предлагане след напълно неуспешното IPO на Uber през 2019 г., при което инвеститорите вложиха 8,1 милиарда долара в посредника на транспортни споделени услуги. Второто по големина IPO на софтуерна компания беше на облачната компания VMware през 2007 г. с обем от около 1 млрд. долара, изчислява Bloomberg.“Дотук - добре", каза в интервю за Bloomberg главният изпълнителен директор на Snowflake Франк Слоутман. „IPO-то за нас е крайъгълен камък по пътя. То не е крайна точка. Трябваше да направим това по редица причини, особено за да повишим статута на компанията на пазара”.Слоутман пояснява, че е прекарал една година в разговор с институционални инвеститори за подкрепата на Snowflake и сега се надява, че те ще поддържат големите си дялове за поне пет до 10 години. Той искал акционери, които не търсят просто „инерция“, добавя мениджърът.Snowflake е отличен пример за новия свят на облачните изчисления. Компанията, основана през 2012 г., е рядък конкурент на Amazon.com Inc. като доставчик на технология за съхранение на данни, която компилира информация от различни системи, така че клиентите да могат да я анализират заедно на едно и също място. Стартъпът предлага абонаментна платформа („Software as a Service“) за запазване, управление и анализ на гигантски количества данни в интернет, с други думи - в облака. Това могат да бъдат собствени данни, но също и данни, които са „наети“, само за да бъдат анализирани заедно със собствени за клиента данни.Адресираният пазар за компании като Snowflake се изчислява на около 80 млрд. долара в средносрочен план.Компанията от Сан Матео, Калифорния, може да се похвали с изтъкнати инвеститори: Марк Беньоф, съосновател на облачния гигант Salesforce.com, и инвеститорът звезда Уорън Бъфет (Berkshire Hathaway) са поели ангажимент да купят по 250 млн. акции на цената на IPO-то чрез частна емисия. Berkshire Hathaway купува допълнителни четири милиона акции, които бившият изпълнителен директор на Snowflake Боб Мулия е искал да продаде.

През фискалната година, приключила на 31 януари, приходите на Snowflake са нараснали със 174% на годишна база до 264,7 милиона долара, съобщиха от компанията. За шестмесечието, приключило на 31 юли, приходите възлизат на 242 млн. щатски долара, което е 133% увеличение спрямо същия период на предходната година. Въпреки това дружеството работи на загуба, като тя почти се е удвои през миналата година, достигайки 350 млн. долара.



Листването се ръководeше от Goldman Sachs Group и Morgan Stanley.



А Wall Street очаква още технологични IPO-та. Следващото, което се очаква, е IPO на Unity, която прави успешна операционна система за онлайн и мултиплейър видео игри. Подобно на Snowflake, Sumo Logic пък е от сектора на облачните изчисления и данни и също е напът да стане публична компания.



И двамата новаци имат обем на емисиите под 1 милиард долара. IPO-то на компанията за анализ на данни Palantir също се очаква с нетърпение, но неговата дата все още не е определена. Очаква се това да се случи в края на септември.

По статията работи: Бойчо Попов