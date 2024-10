Northvolt доказва, че производството на електромобилни батерии е за мазохисти

Доказано е, че производството на батерийни клетки винаги е по-скъпо от очакваното и отнема повече време от предвиденото, предупреждават индустриални експерти

Финансовите затруднения на Northvolt AB разкриха фундаментална пречка пред надеждите на Европа за изграждане на силна индустрията за батерии, която да задвижи енергийния ѝ преход: Производството на батерии в мащаб е капиталоемко и трудно, увеличаването му може да отнеме години, а пречките са неизбежни и потенциално финансово съсипващи, пише Bloomberg.

Фирми с опит като базираните в Китай Contemporary Amperex Technology Co. и BYD Co., южнокорейските LG Energy Solution Ltd., SK On Co. и Samsung SDI Co. и японската Panasonic Holdings Corp. имат сериозна, простираща се с десетилетия, преднина и са отговорни за по-голямата част от световното производство на батерии. Всеки, който приема, че Европа може бързо да навакса изоставането си тук, като инвестира на сляпо, е или високомерен, или наивен – или и двете.

От гледна точка на околната среда и логистиката има логика да се изграждат батерийни клетки близо до пазара, за който са предназначени. И от гледна точка на политическата и енергийната сигурност, има логика Европа да издигне големи индустриални играчи, известни като „шампиони“, от типа на шведската Northvolt, PowerCo на Volkswagen AG или Automotive Cells Company SE - съвместно предприятие на Mercedes-Benz Group AG, Stellantis NV и TotalEnergies SE.

Но опитвайки се да се справят сами, някои от тези компании може да са отхапали по-голямо парче от това, което могат да сдъвчат. От финансова гледна точка колапсът на британския стартъп за батерии Britishvolt Ltd. през миналата година сега изглежда като благоприятно събитие, тъй като компанията пропадна преди да е изгорила твърде много пари на данъкоплатците и инвеститорите.

След като получи около 10 млрд. долара дълг, капитал и държавни субсидии, за да подкрепи развитието на своите планирани фабрики за батерии от двете страни на Атлантическия океан, Northvolt сега съкращава 20% от работната си сила и забавя разширяването си, за да реши финансовата си криза. През юни ACC обяви, че отлага изграждането на два европейски завода за батерии, за да проучи по-евтина химия; PowerCo също обмисля по-бавно нарастване, докато норвежката компания Freyr Battery Inc. преразгледа управлението и се фокусира върху по-малко капиталоемки възможности.

Китай доминира във веригата на доставки за батерии. Графика: Bloomberg

За сравнение, американските производители на автомобили обикновено си партнират с азиатски производители на батерии, за да осигурят клетки за своите електромобили; междувременно няколко азиатски фирми изграждат гигафабрики в Европа.

Пазарната среда със сигурност не прави никакви услуги на новите играчи: цените на батериите паднаха поради китайския свръхкапацитет, а забавянето на търсенето на електромобили тласка концерните да съкращават разходи чрез закриване на заводи и свиване на работната сила, след като обявиха инвестиции в електрификацията за десетки милиарди евро.

Друго голямо предизвикателство, пред което са изправени компании от типа на Northvolt, е силният тласък към по-ефективна работа на заводите. Златното правило за производството на батерийни клетки е, че то винаги е по-скъпо от очакваното и отнема повече време от предвиденото, предупреждават индустриални експерти. Предвид вече обявените проблеми с качеството , плановете на Northvolt за изграждане на множество фабрики изглеждат като рецепта за финансова криза.

Звеното на южнокорейската SK Innovation за производство на батерии продължава да губи пари, като подобна съдба ги очаква и европейските компании. Графика: Bloomberg

Прибързаността на компанията тук е разбираема; някои субсидии, предлагани от САЩ, са ограничени във времето и обвързани с производството и ако производителите действат твърде бавно, тяхната технология може да остарее преждевременно.

Но докато фабриките не произвеждат големи обеми и не постигнат окончателен капацитет, производителите са обречени да страдат. Очаква се звеното за батерии на Volkswagen да обяви загуба от 4 млрд. евро тази година.

„Това е индустрия с много високи капиталови разходи, с много ниски маржове и изисква невероятна прецизност за постигане на достатъчно високи нива на производство и качество“, коментира Сам Адам, експерт по батериите в консултантската фирма CRU Group.

Високите нива на производствен брак са често срещани в първите месеци на производство в дадена фабрика. Често производителите късно откриват, че някои клетки не функционират правилно, докато процесът на диагностициране на проблема може да продължи дълго.

„Производството на батерии е итеративен процес, не можете просто да построите фабрика, да поръчате оборудването, да го включите и да започнете“, казва Ели Леланд, съосновател и технически директор във Voltaiq, софтуерна фирма, която помага на производителите на батерии да намалят дела на некачествена продукция.

Друг проблем е, че производството на батерии включва фундаментално различни процеси от вида инженерство, в което Европа превъзхожда останалия свят исторически. Батериите са сравнявани с „живи организми“, а успехът изисква сложен синтез на електрически, химични, механични и топлинни знания. Добавете към това нивата на прецизност като „швейцарски часовник“ и необходимостта от предотвратяване на замърсяване с частици и влага и ще получите представа защо европейските фирми изостават.

Седем производители на батерии от Азия контролират над 80% от глобалния пазар. Графика: Bloomberg

„Това не е нещо, което е било правено в мащаба, от който се нуждаете в този регион преди, така че техническият опит просто липсва“, изтъква анализаторът на BloombergNEF Анди Лийч. „Китайските и южнокорейските компании са се поучили от грешките и са натрупали много опит и сега са много, много добри в това, което правят“, добавя той.

Грешките не само изгарят пари, те могат да доведат до катастрофални пожари, след като продуктът е бил продаден на клиент или вече е интегриран в дадена фабрика. Служител на Northvolt почина при инцидент миналата година, когато машина експлодира, докато повече от 20 работници загинаха през юни, когато фабрика за батерии Aricell в Южна Корея се запали.

Произвеждането на десетки милиони батерии с устойчиво качество изисква ноу-хау и технология, изграждани с времето, подчертава Майкъл Сон, изпълнителен вицепрезидент на Samsung SDI.

Загубите на Northvolt са нараснали почти четворно през 2023 г. Графика: Bloomberg

Един от начините да предизвикате олигопола при батериите в Азия може да стане като се съсредоточите върху технологиите от следващо поколение - Volkswagen инвестира в стартъп компания за твърдотелни батерии в САЩ - QuantumScape Corp. Подобен подход обаче увеличава потенциала за технически неуспехи, като QuantumScape е идеален пример за това.

За да оцелеят през зимата на индустрията на батериите, стартъп играчите може да се наложи да приемат по-реалистични бизнес стратегии или да се насочат към нишови продукти. Northvolt преразглежда графика за изграждане на своите планирани фабрики в Германия и Канада и стесни фокуса си, като постави на пауза производството на катодни активни материали.

Но финансовите ѝ затруднения подчертават друго предизвикателство при опитите за изграждане на независима верига на доставки за батерии в Европа – дори ако континентът успее да изгради собствени фабрики за клетки, той ще остане зависим от Китай за компоненти, суровини и рафиниране.

Това не означава, че Европа трябва да се откаже. Регионът може да бъде принуден да смекчи очакванията си и да се научи на смирение. При условие, че гигафабриките са разположени тук и създават работни места, въпросът кой ги притежава би трябвало да е от второстепенно значение.