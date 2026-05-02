Оли Рен от ЕЦБ: Паричната политика трябва да реагира бързо на инфлационния натиск

Ясно е, че паричната политика трябва да реагира бързо на всякакви признаци, че ускорената инфлация се затвърждава в икономиката чрез по-високи заплати и цени, посочва членът на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) Оли Рен, цитиран от Bloomberg.

Въпреки че все още „няма очевидни признаци“ за подобни въздействия в краткосрочен план, ЕЦБ следи отблизо евентуалната поява на така наречените вторични ефекти, заяви Рен в интервю за финландската телевизия YLE TV1.

„Ако видим това да се случва, е ясно, че паричната политика трябва да реагира решително и бързо“, изтъква той като добавя: „В момента пазарните сили вършат част от работата на централната банка“.

Представителите на ЕЦБ вероятно ще повишат лихвените проценти на следващото си заседание през юни, освен ако не видят положителни развития по отношение на цените на енергията и войната на САЩ с Иран, разкриват пред Bloomberg запознати със ситуацията източници.

Гуверньорът на ЕЦБ Кристин Лагард сигнализира по-рано, че регулатотрът ще разгледа увеличението на разходите по заеми през юни, след като в четвъртък обсъди и отхвърли такова предложение. Централните банкери от еврозоната ще получат актуализирани прогнози на следващото си заседание, когато икономистите и инвеститорите очакват те да изберат увеличение на лихвите с четвърт процентен пункт.

„Но подчертавам, че Управителният съвет на ЕЦБ не се ръководи от пазарните сили“, заяви Рен, добавяйки: „Вземаме решения въз основа на това, което преценяваме, че е най-добро за европейската икономика, най-важното е ценова стабилност, но също така и устойчивият растеж и заетостта“.

Покачването на цените на петрола и природния газ все още не е предизвикало вторични ефекти - дори след като общата инфлация се ускори до 3%.

Рен заяви, че според него перспективите за инфлацията ще станат по-ясни през май и юни – или кризата в Близкия изток ще се удължи, което ще доведе до по-устойчиво покачване на потребителските цени, или ще бъде разрешена по-рано.