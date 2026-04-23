Главният финансист на ЕЦБ вижда „естествен“ фискален аргумент за общ дълг на Европа

Главният икономист на Европейската централна банка (ЕЦБ) Филип Лейн заяви, че съществува логичен фискален аргумент страните от еврозоната да издават общи облигации, макар подобна стъпка да трябва да бъде подкрепена от доверие, предава Bloomberg. По време на реч в сряда централният банкер се върна към тази спорна за правителствата в региона тема, която придобива допълнителна актуалност на фона на усилията за финансиране на масивно превъоръжаване и укрепване на отбраната на Стария континент.

„От гледна точка на публичните финанси е естествено европейските обществени блага да се съчетават с общ дълг, за да се изравни финансирането с ползите за целия регион от тези обществени блага“, каза Лейн по време на семинар на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) във Франкфурт.

Преди да стане главен икономист на ЕЦБ, той представи през 2018 г. предложение за „сигурен актив“, за което Европейската комисия (ЕК) изготви възможно законодателство. Макар тази идея да не се реализира, по-късно регионът все пак емитира общ дълг за финансиране на стимулите по време на пандемията от Covid-19.

Дискусиите за европейски сигурен актив и тясно свързаните с тях еврооблигации набраха скорост през последните месеци, подтикнати от предложения за по-големи съвместни емисии за финансиране на обществени блага като отбраната и от стремежа да се засили глобалната роля на еврото.

По време на същото събитие гуверньорът на централната банка на Финландия Оли Рен зае сходна позиция.

„Един европейски сигурен актив би засилил международната роля на еврото“, каза той. „Едно ключово изискване за наистина глобална валута е финансовите пазари да бъдат дълбоки и ликвидни с надежден бенчмарк актив“, добави той.

Рен, който е член на Управителния съвет на ЕЦБ, подчерта още, че общият дълг може „да бъде част от решението и да помогне за катализиране на частните инвестиции“, както и че „надежден и ликвиден бенчмарк може да подкрепи финансовата стабилност и трансмисията на паричната политика“.

В предложения до лидерите на Европейския съюз (ЕС) през февруари за укрепване на икономиката на еврозоната ЕЦБ призова за създаване на „общ европейски, силно ликвиден, общоевропейски бенчмарк сигурен актив“. Това би увеличило предлагането на висококачествено обезпечение, като същевременно запази стимулите за разумна фискална политика, се посочваше тогава.

Общото заемане на средства от 27-те членки на ЕС остава спорно, като правителства като това на Германия са в общи линии против. Въпреки че в миналото Германската централна банка също беше скептична към повече съвместен дълг, председателят ѝ Йоахим Нагел все пак е показал разбиране към идеята - при подходящи условия.