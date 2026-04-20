Перейра от ЕЦБ: Икономическите щети от войната в Иран още не са се проявили

Все още е рано да се оцени пълното въздействие на войната на САЩ и Израел в Иран върху икономиката на еврозоната. Това заяви гуверньорът на Португалската централна банка и член на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) Алваро Сантуш Перейра, цитиран от Bloomberg.

Поради това ЕЦБ трябва да се фокусира върху постъпващите данни и да бъде готова да реагира при признаци, че цените излизат извън контрол, предупреди още той в рамките на пролетните срещу на Международния валутен фонд (МВФ) във Вашингтон.

„Този конфликт не е започнал толкова отдавна. Трябва да видим как ще се развият нещата през следващите няколко седмици“, посочи Перейра.

Централните банкери анализират как сблъсъците в Близкия изток и блокадата на Ормузкия проток, през който преминават около една пета от световните доставки на петрол, засягат Европа. С по-малко от две седмици преди следващото заседание на ЕЦБ, засега те изглеждат склонни да задържат лихвените проценти без промяна.

„Избягването на вторични ефекти ще бъде изключително важно“, каза Алваро Сантуш Перейра. „Ако данните започнат да ни показват, че имаме проблеми със значително по-високи цени и инфлационни очаквания, ще трябва да действаме“, добави той.

По думите му най-важното е ЕЦБ да разглежда данните и да е готова да действа въз основа на тях.

Много от колегите му изразиха сходни мнения. Председателят на ЕЦБ Кристин Лагард заяви пред Bloomberg Television миналата седмица, че паричният орган засега не е склонен да предприема стъпка към затягане на паричната политика.

Перейра смята, че икономиката на еврозоната в момента се намира някъде между базовия сценарий на ЕЦБ и нейния неблагоприятен вариант.

„Европейската икономика е засегната, но ударът не е драматичен“, каза той. „ Но, разбира се, всичко зависи от това колко голям ще стане конфликтът и колко ще продължи.“

За да укрепи икономиката по-трайно, Европа трябва да направи завършването на единния пазар свой приоритет, смята финансистът.

„Европейската икономика беше устойчива войната“, каза Перейра. „Но когато икономика като тази на еврозоната продължава да отбелязва растеж от около 1%, това е задоволително. Това не е стагнация, но е близо до нея“, добави той.