IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Проучване: ЕЦБ ще вдигне лихвените проценти през юни

Анализаторите смятат, че икономиката на еврозоната ще нарасне само с 0,9% тази година

10:36 | 17.04.26 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg L.P.
Европейската централна банка (ЕЦБ) ще повиши лихвените проценти през юни, тъй като войната на САЩ и Израел в Иран ще ускори инфлацията тази година, показва проучване на Bloomberg.

Увеличението с 0,25 процентни пункта вероятно ще бъде единственото подобно решение, тъй като конфликтът няма да предизвика дълготраен ценови шок, според анкета сред икономисти, проведена между 9 и 15 април.

Очаква се инфлацията да се ускори до 2,8% тази година спрямо предходната прогноза от 2%. След това се очаква тя да се забави до 2,1% през 2026 г. и до 2% през 2027 г., което е в съответствие с целта на ЕЦБ.

Засега представителите на паричния орган по-скоро са склонни да запазят лихвите без промяна на следващото заседание в края на април, според източници, запознати с дискусиите. Но някои, включително гуверньорът на Германската централна банка Йоахим Нагел, смятат, че възможността за действие тогава не може да бъде изключена.

Когато икономистите бяха анкетирани за последно - преди заседанието на ЕЦБ през март - те прогнозираха, че централната банка няма да реагира на конфликта. Инвеститорите обаче очакват по-решителни действия и в момента залагат на две повишения на лихвите тази година.

Свързани статии

Сблъсъците в Близкия изток и последвалият скок на енергийните цени поставят ЕЦБ в трудна позиция, тъй като повишаването на разходите по заемите би могло да забави зараждащото се икономическо възстановяване в еврозоната.

Анализаторите смятат, че икономиката на региона ще нарасне само с 0,9% тази година спрямо по-ранната прогноза за 1,2%, тъй като по-високите енергийни цени оказват натиск върху компаниите и домакинствата. След това се очаква растежът да се ускори до 1,3% през 2027 г. и 1,4% през 2028 г.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
политика на централните банки политика на европейската централна банка
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Банки и застрахователи виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още