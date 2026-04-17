Проучване: ЕЦБ ще вдигне лихвените проценти през юни

Европейската централна банка (ЕЦБ) ще повиши лихвените проценти през юни, тъй като войната на САЩ и Израел в Иран ще ускори инфлацията тази година, показва проучване на Bloomberg.

Увеличението с 0,25 процентни пункта вероятно ще бъде единственото подобно решение, тъй като конфликтът няма да предизвика дълготраен ценови шок, според анкета сред икономисти, проведена между 9 и 15 април.

Очаква се инфлацията да се ускори до 2,8% тази година спрямо предходната прогноза от 2%. След това се очаква тя да се забави до 2,1% през 2026 г. и до 2% през 2027 г., което е в съответствие с целта на ЕЦБ.

Засега представителите на паричния орган по-скоро са склонни да запазят лихвите без промяна на следващото заседание в края на април, според източници, запознати с дискусиите. Но някои, включително гуверньорът на Германската централна банка Йоахим Нагел, смятат, че възможността за действие тогава не може да бъде изключена.

Когато икономистите бяха анкетирани за последно - преди заседанието на ЕЦБ през март - те прогнозираха, че централната банка няма да реагира на конфликта. Инвеститорите обаче очакват по-решителни действия и в момента залагат на две повишения на лихвите тази година.

Сблъсъците в Близкия изток и последвалият скок на енергийните цени поставят ЕЦБ в трудна позиция, тъй като повишаването на разходите по заемите би могло да забави зараждащото се икономическо възстановяване в еврозоната.

Анализаторите смятат, че икономиката на региона ще нарасне само с 0,9% тази година спрямо по-ранната прогноза за 1,2%, тъй като по-високите енергийни цени оказват натиск върху компаниите и домакинствата. След това се очаква растежът да се ускори до 1,3% през 2027 г. и 1,4% през 2028 г.