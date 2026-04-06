IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Стурнарас от ЕЦБ: Паричната ни политика ще зависи от мащаба на енергийните прекъсвания

Пазарите вече очакват три увеличения на ЕЦБ с по 0,25 процентни пункта през тази година

15:31 | 06.04.26 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg
Паричната политика през следващите месеци ще зависи от мащаба и характера на прекъсването на енергийните доставки в резултат на войната на САЩ и Израел в Иран. Това заяви в понеделник гуверньорът на Гръцката централна банка и член на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) Янис Стурнарас, цитиран от Ройтерс.

„Ако скокът в цените на петрола и енергоносителите се окаже временен, необходимостта от корекция на паричната политика ще бъде ограничена“, каза той по време на годишното събрание на акционерите на Гръцката централна банка в Атина.

Той добави, че очаква по-строга парична политика в бъдеще, ако натискът от растящите цени на енергоносителите се окаже по-силен и по-устойчив, което ще се отрази на средносрочните инфлационни очаквания и развитието на заплатите на служителите в региона.

Макар че ЕЦБ запази лихвените проценти без промяна за шесто поредно заседание миналия месец, представителите на банката може да са готови да повишат разходите по заемите още на 30 април, ако последиците от войната изтласкат инфлацията твърде над целевото ниво, смятат анализаторите. Пазарите вече очакват три увеличения с по 0,25 процентни пункта през тази година.

Новите прогнози на паричния орган показаха, че потребителските цени в еврозоната ще нараснат с 2,6% през тази година - значително повече, отколкото се очакваше по-рано. В екстремен сценарий, при който прекъсванията в доставките на петрол и природен газ продължат до края на 2026 г., инфлацията ще достигне връх от 6,3% през първото тримесечие на 2027 г.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
политика на централните банки политика на европейската централна банка
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Банки и застрахователи виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още