Стурнарас от ЕЦБ: Паричната ни политика ще зависи от мащаба на енергийните прекъсвания

Паричната политика през следващите месеци ще зависи от мащаба и характера на прекъсването на енергийните доставки в резултат на войната на САЩ и Израел в Иран. Това заяви в понеделник гуверньорът на Гръцката централна банка и член на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) Янис Стурнарас, цитиран от Ройтерс.

„Ако скокът в цените на петрола и енергоносителите се окаже временен, необходимостта от корекция на паричната политика ще бъде ограничена“, каза той по време на годишното събрание на акционерите на Гръцката централна банка в Атина.

Той добави, че очаква по-строга парична политика в бъдеще, ако натискът от растящите цени на енергоносителите се окаже по-силен и по-устойчив, което ще се отрази на средносрочните инфлационни очаквания и развитието на заплатите на служителите в региона.

Макар че ЕЦБ запази лихвените проценти без промяна за шесто поредно заседание миналия месец, представителите на банката може да са готови да повишат разходите по заемите още на 30 април, ако последиците от войната изтласкат инфлацията твърде над целевото ниво, смятат анализаторите. Пазарите вече очакват три увеличения с по 0,25 процентни пункта през тази година.

Новите прогнози на паричния орган показаха, че потребителските цени в еврозоната ще нараснат с 2,6% през тази година - значително повече, отколкото се очакваше по-рано. В екстремен сценарий, при който прекъсванията в доставките на петрол и природен газ продължат до края на 2026 г., инфлацията ще достигне връх от 6,3% през първото тримесечие на 2027 г.