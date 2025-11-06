САЩ добавят урана, въглищата и медта към списъка със стратегически важни суровини

САЩ добавиха урана, медта и среброто към правителствения списък със стратегически важни минерали, тъй като администрацията на президента Доналд Тръмп разширява обхвата на тълкуването относно стоките, които счита за жизненоважни за американската икономика и националната сигурност, съобщава Bloomberg.

Актуализираният списък на Геоложката служба на САЩ добавя също металургичните въглища, поташа, рения, силиция и оловото. Списъкът заменя старата версия от 2022 г.

Той определя кои стоки са включени в разследването на администрацията на Тръмп относно преработените стратегически минерали и производни продукти, обявено в средата на април, което може да доведе до налагането на мита и други търговски ограничения.

Тръмп определи като приоритет засилването на вътрешните доставки на тези минерали, твърдейки, че прекомерната зависимост от чуждестранни източници застрашава националната сигурност, развитието на инфраструктурата и технологичните иновации.

Списъкът също така информира за преките инвестиции в минното дело и оползотворяването на ресурси от минни отпадъци, запаси, данъчни стимули за преработка на минерали в САЩ, както и рационализирано издаване на разрешителни за добив.

Добивната промишленост настояваше определени метали и минерали, като мед и поташ, да бъдат включени в списъка. Голяма част от поташа, използван в САЩ, се доставя от Канада, която представлява приблизително 80% от вноса на минерала. Вносът на мед, от друга страна, представлява почти половината от общото потребление в САЩ и идва от редица страни, включително Чили, Перу и Канада. По-голямата част от световното рафиниране на мед се извършва в Китай.

Включването на среброто е проблем за търговците на благородни метали и производителите, които разчитат на суровината. Всякакви мита върху среброто биха могли да предизвикат хаос на пазарите на метали, тъй като САЩ разчитат в голяма степен на вноса, за да задоволят вътрешното търсене. Среброто има широки промишлени приложения и се използва в електрониката, слънчевите панели и медицинските изделия.