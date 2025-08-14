Мината, която захранва с минерали технологичния свят, финансира и бунтовниците в ДР Конго

Ожесточени сражения се водят между конгоанската армия и бунтовническата групировка M23 в източната част на Демократична република Конго въпреки подписаната през юли декларация за принципите на прекратяване на бойните действия, предаде Франс прес, като се позова на службите за сигурност в страната.

Тези ангажименти обаче не сложиха край на насилието там и сблъсъците между бунтовниците от М23 и свързани с Киншаса местни въоръжени групировки продължават, отбелязва агенцията.

От възникването си през 2021 г. подкрепяната от Руанда въоръжена групировка М23 е превзела обширни територии в източната част на ДР Конго, която е богата на природни ресурси, както и големите градове Гома през януари и Букаву през февруари.

Министерството на финансите на САЩ обяви във вторник, че налага санкции на предполагаеми участници в контрабанда на минерали, включително на въоръжена групировка, съюзена с армията на ДР Конго, конгоанска минна компания и двe базирани в Хонконг търговски фирми заради въоръженото насилие и продажбата на стратегически природни суровини, съобщи Ройтерс.

Сред санкционираните е "Коалицията на патриотите от конгоанската съпротива - ударни сили" (Coalition des Patriotes Résistants Congolais-Force de Frappe - PARECO-FF), която според ведомството е контролирала от 2022 г. до 2024 г. минни находища в богатия на минерали регион Рубая в източната провинция Северно Киву в ДР Конго, граничеща с Руанда и Уганда.

Наложените от американското правителство санкции на въоръжената групировка, обвинена в незаконна търговия с минерали в източната част на ДР Конго, идват в момент, когато Вашингтон се опитва да поведе мирните усилия в региона и да осигури достъп на САЩ до природните ресурси там, отбелязва Асошиейтед прес.

САЩ наложиха санкции също така и на конгоанската минна компания "Кооперация на неиндустриализираните миньори в ДР Конго" (Cooperative des Artisanaux Miniers du Congo - CDMC), като твърдят, че тя е продавала минерали, които са били добивани и изнасяни контрабандно от мини близо до Рубая, както и на две компании износители от Хонконг - East Rise и Star Dragon, които са купували природни суровини от тези минни находища.

Американският Държавен департамент обяви, че замразява активите на въоръжената групировка и трите компании в САЩ или контролирани от Вашингтон, като забранява всички транзакции с тях. Регионът около Рубая в момента е под контрола на бунтовническата групировка М23, която вече е обект на санкции от страна на САЩ, посочва АП.

Под бдителния поглед на бунтовниците от М23 на хълмовете около конгоанския град Рубая множество мъже в гумени ботуши пренасят чували, пълни с натрошени камъни, по криволичещи пътеки, изсечени по склоновете, съобщи Ройтерс.

Работниците пренасят колтанова руда - минерал, който захранва съвременния технологичен свят. Рудата ще бъде натоварена на мотоциклети и в крайна сметка ще бъде транспортирана на хиляди километри до Азия. Там тя се преработва в тантал - термоустойчив метал, който се продава за повече от 300 долара на килограм и е много търсен от производителите на мобилни телефони, компютри, компоненти за авиацията и газови турбини.

Рубая произвежда около 15% от всичкия колтан в света, добиван изцяло ръчно от бедни местни жители, които печелят по няколко долара на ден. Контролът над тази мина е най-голямата награда в дългогодишния конфликт в тази централноафриканска страна, отбелязва Ройтерс.

Районът бе завзет от бунтовническата групировка М23 през април 2024 г., която според ООН е ограбила богатствата на Рубая, за да финансира своето въстание, подкрепяно от правителството на съседна Руанда. Тежко въоръжените бунтовници, които обявиха, че имат за цел да свалят правителството в Киншаса и да гарантират безопасността на конгоанското малцинство тутси, тази година превзеха още по-богати на полезни изкопаеми територии в източната част на ДР Конго.

Регионът и неговите природни богатства от минерали са в центъра на вниманието, тъй като М23 и ДР Конго се ангажираха да подпишат този месец мирно споразумение на церемония в Доха, столицата на Катар. САЩ посредничат в паралелни преговори между ДР Конго и Руанда, като обещават потенциални инвестиции в размер на милиарди долари, ако враждебните действия бъдат прекратени.

На пресконференция, на която бе зададен журналистически въпрос защо Вашингтон е насочил вниманието си към PARECO-FF, а не към бунтовническата групировка M23, високопоставен представител на американското правителство отбеляза, че на M23 вече са наложени санкции от САЩ през 2013 г. за подклаждане на конфликта в региона.

"Министерството на финансите няма да се поколебае да предприеме действия срещу групировки, които отказват на САЩ и нашите съюзници достъп до критично важни минерали, жизненоважни за националната ни отбрана", каза в изявление Джон К. Хърли, заместник-министър на финансите по въпросите на тероризма и финансовото разузнаване.

Според Джейсън Стърнс, бивш разследващ от ООН в ДР Конго, фактът, че въоръжената групировка M23 не е обект на новите американски санкции, свързани с минните находища, е изненадващ, като добави, че тази стъпка може да има за цел да поддържа преговорите в Доха.

Настъплението на бунтовниците от М23 представлява най-сериозната заплаха за правителството в Киншаса от поне две десетилетия на конфликт, коренящ се в геноцида в Руанда през 1994 г., при който около 1 милион души от етническото малцинство тутси в Руанда бяха убити от милициите хуту, коментира Ройтерс.

Правителството на Руанда отдавна отрича, че се занимава с контрабанден трафик на колтан, ограбен от съседната страна, или че подкрепя въоръжената групировка М23. Но управляващата партия в Руанда, оглавявана главно от тутси, споделя същите опасения като доминираната от тутси бунтовническа групировка М23 относно предполагаемата заплаха в лицето на вражеските групировки хуту, действащи в източната част на ДР Конго. Доклад на ООН от 3 юли, видян от Ройтерс, сочи, че към април тази година Руанда е разположила най-малко 1000 до 1500 войници в контролираните от бунтовниците райони на ДР Конго.

Бунтовническата групировка M23 контролира два ключови конгоански града - Гома и Букаву, разположени на границата с Руанда. Разследващите от ООН твърдят, че именно през тези градове конгоанските минерали се превозват незаконно с камиони до Руанда, често през нощта, където рудата се смесва с руандийската продукция от колтан, за да се прикрие произходът ѝ преди нейния износ.

Както групировката M23, така и правителствата на Руанда и ДР Конго не са отговорили на исканията на Ройтерс за коментар. Конгоански официални представители много пъти са обвинявали Руанда, че подклажда конфликта, за да ограби минералните богатства на ДР Конго.

Според доклад на ООН от декември миналата година мащабът на търговията с минерали е достигнала нови висоти след превземането на региона Рубая от М23. Бунтовниците са създали там паралелна администрация, която контролира работата в минните находища, търговията, транспорта и данъчното облагане на добиваните минерали, съобщи световната организация.

Журналисти на Ройтерс посетиха Рубая през март тази година и представители на М23 им съобщиха, че бунтовниците са наложили данък от 15% върху стойността на колтана, който купуват от скромните миньори, работещи в региона. Според доклада на ООН от декември, М23 е получавала по 800 000 долара месечно от такси, събирани от добива на колтан в източната част на ДР Конго.