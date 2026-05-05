ГЕРБ-СДС обещаха подкрепа в управлението за тежки решения с реформаторски профил

ГЕРБ-СДС биха дали подкрепа за тежки решения с реформаторски профил. Това заяви зам.-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев по време на консултациите при президента Илияна Йотова преди връчването на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство.

Дончев отбеляза, че за ГЕРБ-СДС най-важни са бюджетът и свиване на дефицита. Според него това може да бъде приоритет, който да е споделен от всички политически сили в парламента.

„Бихме се радвали да видим курс към свиване на дефицита. Не можем да си позволим перманентен курс на задлъжняване... Декларирам пред вас, че ние бихме дали подкрепа за част от тези тежки решения, особено ако те са с реформаторски профил", заяви Дончев.

„Ще продължим със законодателните инициативи по Плана за възстановяване и устойчивост. Всички добри предложения, касаещи законодателната реформа, могат да разчитат на нашата подкрепа", каза Рая Назарян пред президента.

От своя страна президентът Илияна Йотова подчерта, че разчита на ГЕРБ-СДС с дългогодишния им опит като управляваща политическа сила.

"Вярвам, че разполагате с експерти и необходимата експертиза, за да предлагате добри идеи и занапред. Очаквам в Народното събрание да бъдете опозиция, която не само ще отстоява своите позиции, но и ще осъществява ясен, съдържателен парламентарен контрол", обърна се към представителите на ГЕРБ-СДС държавният глава.

Първи при Йотова на консултации днес дойдоха от "Прогресивна България". След ГЕРБ-СДС президентът последователно ще се срещне с представители на парламентарните групи на „Движение за права и свободи - ДПС“, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“. След това Йотова ще направи изявление.

Очаква се в четвъртък президентът да връчи първия мандат на „Прогресивна България”. Заявката от партията на Румен Радев е да отидат на „Дондуков” 2 с пълна папка и готов състав на правителство. Ако това стане, най-вероятно новият кабинет ще положи клетва още в петък.

"Сигурно е, че до края на седмицата ще има правителство", каза Антон Кутев от „Прогресивна България“ на брифинг след консултациите при президента Илияна Йотова преди връчване на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство.

"Наясно сме, че българите очакват бързи действия и сме готови за тях", заяви той. И посочи, че основните цели пред управлението са ясни. На първо място е борбата със завладяната държава и с корупцията, добави той.

"Важна част от нашата работа ще бъдат цените и икономическите въздействия върху овладяването на инфлацията. Работим върху основните направления", каза Кутев. За нас е изключително важно да променим модела на работа в България, отбеляза той и уточни, че бюджетът е изключително важен и ще влезе в парламента в най-кратки срокове.

ДПС ще бъде конструктивна опозиция, но ще държи да има нормален диалог между политическите партии и институциите. Това стана ясно от изказването на зам.-председателя на парламентарната група на „Движение за права и свободи - ДПС“ Айтен Сабри на консултациите при президента Илияна Йотова.

Относно бюджета Сабри заяви, че ДПС ще подкрепи всяка политика, която е в интерес на бизнеса, общините и на хората.

„Ще продължим доброто партньорство с нашите европейски партньори и САЩ, ще подкрепим всяка политика за хората - младите семейства, застаряващото население и нашите родители“, каза още тя.

Халил Летифов обяви, че партията осъзнава, че има наслагани проблеми във времето, като увери, че ДПС ще участва във всички дебати по важните приоритети. Ускореното развитие на икономиката е приоритет на ДПС. Споделяме разбирането, че България трябва да има силен глас в Европа. За нас остава неизменен приоритет да се следва евроатлантическия път на България и партньорството със САЩ, посочи той.

Представителите на "Демократична България" заявиха на консултациите при президента, че ще бъдат конструктивна опозиция, „която подкрепя правилните политики, но няма да си мълчи, ако властта се отклони от мандата, получен от българските граждани - а той преимуществено е такъв за демонтаж на модела“. Това заяви зам.-председателят на ДБ Божидар Божанов.

Той отбеляза, че през последните дни след изборите темата за модела „Пеевски-Борисов” е изчезнала и заменена с общи формулировки. „Ние като опозиция ще следим за това моделът да бъде демонтиран, за да не се случи поредно прегрупиране… Моделът със сигурност ще се опита да го направи“, допълни още.

Божанов посочи като приоритет смяната на членовете на Висшия съдебен съвет. Според него това трябва да стане до юли, за да може да се стигне до избор на редовен главен прокурор.

Първи тест пред новото правителство е да бъде предложен по прозрачен начин и да бъде избран от парламента нов председател на ДАНС. ДАНС е изключително важна институция и тя трябва да бъде партийно неутрална, каза Атанас Атанасов от "Демократична България".

Ивайло Мирчев коментира, че заявката на „Прогресивна България“ за нов таван на държавния дълг не звучи добре. „България и в момента е с рекорден размер на държавния дълг от 30 години. Това ще е лош знак“, каза той и уточни, че са необходими мерки за стабилизиране на финансите на страната. На първо място – никакво пипане на данъците, всички автоматични механизми за заплати трябва да се преразгледат, бюджетният дефицит трябва да е до 3%, изброи някои мерки той. Според него държавните служители също трябва да плащат осигуровки и да бъде намалена държавната администрация. Предложенията към бюджета на ДБ ще бъдат десни, адекватни за стабилизиране на държавните финанси, обобщи Мирчев.

Допълнена към 14.45 ч.