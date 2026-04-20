"Прогресивна България" влиза със 131 места в парламента при 100% обработени протоколи*

ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ получават съответно 39 и 37 места

14:25 | 20.04.26 г. 4
Снимка: БГНЕС/СТЕФАН ВАСИЛЕВ
Снимка: БГНЕС/СТЕФАН ВАСИЛЕВ

„Прогресивна България” ще получи 131 места в 52-рото Народно събрание съгласно резултатите от вота при обработени 100% СИК протоколи в РИК. Според резултатите партията получава 44,59% от гласувалите в неделя, или общо 1 444 924 вота.

На второ място с 39 места е ГЕРБ-СДС с подкрепа от 13,39% от гласувалите и 433 755 гласа.

Две места по-малко - 37, получава „Продължаваме промяната - Демократична България” с 12,62% и 408 845 гласа.

 

На четвърта позиция е ДПС със 7,12% (230 693) от гласовете, което се равнява на 21 места в следващия парламент.

С най-малко места - 12, остава „Възраждане”, които получават 4,26% от вота, или 137 940 гласа.

Според Изборния кодекс ЦИК трябва да обяви получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите не по-късно от четири дни след изборния ден, а имената на избраните народни представители – не по-късно от седем дни след изборния ден.

 

Вотът в София

"Прогресивна България" печели изборите в София по данни към 12:00 ч., публикувани на сайта на Централната избирателна комисия, при 100% обработени протоколи от секционните избирателни комисии, съобщава БТА.

В 23-ти Многомандатен избирателен район (МИР), който включва районите "Красно село", "Изгрев", "Лозенец", "Триадица", "Младост" и "Витоша", "Прогресивна България" печели 84 340 гласа (32,565%). Втори са "Продължаваме промяната-Демократична България" с 81 638 гласа (31,522%). ГЕРБ-СДС са на трето място с 32 348, или 12,490% от вота. "Възраждане" взимат 11 565 гласа (4,465%), а "Сияние" - 11 537 гласа (4,455%).

В 24-ти МИР, с районите "Възраждане", "Искър", "Кремиковци", "Оборище", "Подуяне", "Сердика", "Слатина" и "Средец", "Прогресивна България" печелят 62 245 гласа от избирателите, или 35,056%. Коалиция "Продължаваме промяната-Демократична България" - 47 055 (26,501%), ГЕРБ-СДС - 23 891 (13,455%), "Възраждане" - 8606 гласа (4,847%) и "Сияние" - 7870 (4,432%).

25-ти МИР, с районите "Банкя", "Връбница", "Илинден", "Красна поляна", "Люлин", "Надежда", "Нови Искър" и "Овча Купел", "Прогресивна България" взимат 76 252 гласа (41,976%), "Продължаваме промяната-Демократична България" - 32 149 (17,698%), ГЕРБ-СДС - 25 661 (14,126%), "Възраждане" - 9372 (5,159%), "Сияние"- 8429 (4,640%), "Морал, единство, чест" (МЕЧ) - 7490 (4,123%).

*Информацията е актуализирана спрямо обработени 99,78% от протоколите с промяна в броя на мандатите ДПС и "Възраждане".

Последна актуализация: 15:59 | 20.04.26 г.
Коментари

гъбко
преди 1 час
Най-големият кеффф е , колко от недоразуменията остави под чертата кремльовският офицер ... Това му го отчитам като плюс за начало . Второ , приказва на ингилизки що годе , а не е само конграчулейшън . Трето , силно се надявам да не ходим поне една-две години на избори за парламент и да махне поне 50% от пиявиците на Бащицата и Пеефффски . Пък ще го изтраем да дърдори за рассийката , то толкова се упражняват постоянно на тази територия , та още една-две години няма да има голяма разлика .
Скъсана_Ушанка
преди 1 час
До: Овчарчето_Стефчо Тошко, ще обясниш ли на публиката първо какво значи думичката "воини" и как Рундю ще те "вадел от всички воини""?? :))) Букварче трябва ли и защо всички кaпeйки са неграмотни, но иначе обясняват кое как било? :)))
Овчарчето_Стефчо
преди 2 часа
Браво на ген. Радев!Те това е работа - абсолютно мнозинство и преключва с неизвестните. След това се обажда на Тръмп и му казва да спре всички воини. Ако има въпроси - да пита. След това - звъни на Орсула да ни отблокира всички еврофондове. Накрая - на Путин, за да поискан нефт газ. А през това време - Вие, Уважеми зрители - чакайте някой друг да ви извади от тресавището, в което вие упорито се набутвате ;)
Скъсана_Ушанка
преди 2 часа
Айде сега да го видим Рундю какво правителство ще сглоби, че като ги гледам дъртите каманяги и всякаква пaплач около него, събрани от кол и въже и отсега ми става смешно. ;)) А и няма с кой да се оправдае. Ветоятно ще видим повторение на някое от недъгавите му служебни правителства от уплашени пенсии, където средната възраст е 66 години. :))
