В навечерието на 250-ата годишнина: Според много американци САЩ няма да оцелеят още 250 години

Докато САЩ се приближават към 250-ата си годишнина следващия месец, две пети от американците не вярват, че страната ще издържи още 250 години, сочи допитване на Ройтерс и института Ipsos. То показва дълбоките разделения относно това как страната възприема себе си.

Четиридневното допитване, приключило в понеделник, е публикувано на фона на поляризиращото зрелище, което президентът Доналд Тръмп е подготвил за честванията на 4 юли. С тях ще бъдат отбелязани 250 години, откакто хората, които вече са известни като бащите основатели на САЩ, обявяват независимостта им от Великобритания.

Тръмп се постави в центъра на много от събитията за отбелязване на годишнината, включително организира бой в клетка в Белия дом за рождения си ден в неделя. В понеделник президентът заяви, че той ще бъде основната атракция на честването на 4 юли във Вашингтон, което ще послужи и като митинг на републиканците, докато партията му полага усилия да запази контрола над Конгреса на изборите в средата на мандата през ноември.

Тръмп определи президентския си мандат като стремеж да спаси Америка от това да бъде унищожена от демократите. Лидерите на Демократическата партия отвърнаха, че тъкмо Тръмп е опасността за демокрацията и твърдят, че той използва федералните правоприлагащи органи, за да атакува политически критици.

Около 38% от участниците в допитването, включително 40% от демократите и 26% от републиканците, не смятат, че САЩ ще съществуват като самостоятелна държава след 250 години. Само 62% считат, че страната им ще издържи.

Тръмп обвини демократите, и особено предишната президентска администрация на демократа Джо Байдън, че незаконно е атакувала съюзниците му, включително участниците в щурма срещу Капитолия на 6 януари 2021 г., който беше опит да се отмени загубата на Тръмп на президентските избори през 2020 г. Републиканците посочват също множеството опити за убийство срещу Тръмп като доказателство, че опонентите на лидера са склонни към насилие.

Мнозина смятат, че има опасност демокрацията да се провали

Две трети от анкетираните, включително 85% от демократите и 50% от републиканците, са съгласни с твърдението, че американската демокрация е застрашена от провал. Общият дял на хората, които смятат, че има опасност за демокрацията, е нараснал спрямо 57% в допитване от август миналата година. Ръстът се дължи на факта, че повече републиканци са разтревожени за устойчивостта на демокрацията.

Тръмп твърдеше невярно години наред, че загубата му през 2020 г. е резултат от повсеместно фалшифициране на гласовете на избирателите и настояваше за промени в избирателните закони.

Около 77% от анкетираните са заявили, че е вероятно политическото насилие да нарасне през следващите пет години.

Най-великата страна в света?

Допитването показва също, че делът на американците, които смятат, че страната им се отличава на международната сцена, намалява. Около 30% от анкетираните са съгласни, че Америка е най-великата страна в света спрямо 38% в допитване на Ройтерс и Ipsos през ноември 2017 г., по време на първия мандат на Тръмп. Делът на демократите, които са на това мнение, е намалял до 11% спрямо 26% преди това, а делът на републиканците е останал непроменен на ниво от около 60%.

Мнозинството американци, включително три четвърти от демократите и половината републиканци, са заявили, че според тях събитията за отбелязване на 250-ата годишнина на страната са станали твърде политически.

Американците са разделени и по по-прозаични теми като как да отпразнуват Деня на независимостта. Около 52% от републиканците са заявили, че празненствата им ще включват носене на червено-бяло-сини дрехи – цветовете на американското национално знаме, спрямо 20% от демократите. Освен това е по-вероятно републиканците да планират заря от демократите – 46% спрямо 28%.

Допитването, което е проведено онлайн, е събрало отговори от 1537 пълнолетни американци на национално ниво, а резултатите са със статистическа грешка от 3 процентни пункта.