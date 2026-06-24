Пекин: Енергийните кризи трябва да насърчат прехода, не връщането към въглищата

Кризата, която предизвика войната в Иран, показва, че зависимите от природен газ и петрол държави трябва да ускорят енергийия преход. Това заяви китайският посланик, отговарящ за измененията на климата, Лиу Джънмин по време на Световния икономически форум в китайския град Далян, посочва Bloomberg. Според Лиу връщането към въглищата е само временно решение и държавите трябва да разчитат на зелените мощности, които осигуряват дългосрочна сигурност на енергийните доставки.

Експертът посочи за пример Китай, който вече е лидер по изградени вятърни и соларни паркове, електрически автомобили и батерийни мощности, но в същото време Китай е и най-големият потребитебител на въглища и разчита много и на петрол.

Лиу обаче отбеляза, че въпреки зависимостта от петрол и природен газ, идващи от Персийския залив, в Китай не е имало недостиг по време на затварянето на Ормузкия проток. В същото време в Индия имаше недостиг дори и на газ за домакинствата, което доведе до обществено недоволство, а рафинериите поеха повишението на цените, за да не поскъпват горивата по бензиностанциите.

Още в първите седмици на войната в Близкия изток анализатори отбелязаха инвестициите, които направи Китай за развитието на енергийната мрежа в последните години, с което направи възможно включването на повече възобновяеми източници. Това се отплати при ограничените доставки и високите цени на изкопаемите горива.

Кризата не само показа посоката, но и очакванията са, че ще ускори още повече зеления преход на Китай, допълва още Bloomberg. Според оценките на Fitch Ratings изграждането на инфраструктура в страната е по-ефективно спрямо други държави и енергийите съоръжения не правят изключение.

Още тогава от Китайския институт за изследвания в областта на енергийната политика посочиха, че сигурността в енергетиката е свързаа с локалните източници. Сега Пекин допълва, че става въпрос за устойчиви източници.