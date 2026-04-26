Войната в Иран е полезен урок за Европа и нейната зависимост от изкопаемите горива

Войната в Иран предлага полезен урок за европейските лидери - намаляването на зависимостта от изкопаемите горива не е само за подобряване на околната среда за бъдещите поколения, то е от решаващо значение и за икономическата сигурност в момента, пише Bloomberg в редакционен коментар. Европейският съюз се оказа особено изложен на глобалния енергиен шок, причинен от войната. Природният газ, предимно вносен, представлява около 20% от общото потребление на енергия – дял, който почти не се е променил от две десетилетия.

Откакто САЩ и Израел започнаха бомбардировките над Иран през февруари, цената на газа понякога се е покачвала с повече от 60%. Сега, въпреки че ръстът е много по-лек, отколкото когато Русия нахлу в Украйна през 2022 г., скокът се отразява негативно на основните европейски индустрии, които вече се борят с повишените разходи за енергия.

По-широките последици могат да бъдат тежки. В Германия, най-голямата икономика в ЕС, водещи изследователски институти вече намалиха прогнозата си за растеж през 2026 г. повече от наполовина, до само 0,6%. Опасенията от инфлацията доведоха до рязко покачване на разходите по държавните заеми, оказвайки допълнителен натиск върху несигурните финанси на правителства като френското и италианското.

Минали грешки

Как да се реагира? Досега основното постижение на ЕС е да не повтаря минали политически грешки. Той мъдро отхвърли идеята за експроприиране на „свръхпечалби“ от доставчици на възобновяема енергия, както се случи по време на шока с цените на газа по време на войната в Украйна. Въпреки че някои държави членки (особено Испания) въведоха спешни субсидии за изкопаеми горива, те са по-малки и по-малко разрушителни от разпокъсаните мерки от 2022 г., които струваха повече от 500 милиарда евро и подкопаха пазарните стимули за икономии или предпазване от екстремни ценови колебания.

Само избягването на големи грешки обаче не е достатъчно. Ако европейските лидери не намалят зависимостта си от изкопаеми горива, тази криза няма да е последната.

Търговията с емисии

За тази цел ЕС разполага с мощен инструмент: цената на въглеродните емисии, определена от неговата система за търговия с емисии, най-успешната политика от този вид в света. Вместо да отслабва или дори да спира схемата за търговия с емисии, както предложи Италия, политиците трябва да я подкрепят – включително чрез разширяване на обхвата ѝ до сгради и транспорт. Това може да стимулира електрическите превозни средства и да отклони домакинствата от изкопаемите горива, които съставляват около 40% от общото им потребление на енергия – особено ако е съчетано с помощ, която да помогне на потребителите да си позволят необходимите инвестиции. Само подменянето на котлите с ефективни електрически термопомпи, например, може почти да елиминира природния газ в отоплението на домовете.

За да се гарантира, че електропреносната мрежа може да се справи с това допълнително натоварване, правителствата трябва да осигурят механизми за финансиране и ускорено издаване на разрешителни, необходими за значителни инвестиции в области, включително съхранение на батерии, ядрена енергия и трансгранични връзки, за да се свърже европейският пазар.

Междувременно, по-интелигентният дизайн – като например договори за търговия на дребно, които насърчават домакинствата да консумират по-малко, когато цените са високи – би могъл да направи по-ефективно използването на съществуващата инфраструктура.

Стратегически резерв

И накрая, докато природният газ остава толкова важен за своята икономика, ЕС трябва да гарантира, че ще има достатъчно в хранилищата до следващата зима – и в идеалния случай да създаде стратегически газов резерв, за да смекчи краткосрочните сътресения, по подобие на съществуващите си петролни резерви.

ЕС може да бъде изненадващо гъвкав, когато е притиснат. Когато Русия прекрати доставките на газ през 2022 г., той успя да намали потреблението и да смени доставчиците с поразителна скорост. И все пак, ЕС не е завършил работата си по постигане на енергийна независимост. Този път трябва да се справи по-добре.