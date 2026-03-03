IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Войната в Иран сигнализира, че е време светът да загърби изкопаемите горива

Военните действия в Близкия изток разкриват „ужасяващите разходи“ около зависимостта от изкопаеми горива, докато климатичните групи призовават за бърз енергиен преход

21:30 | 03.03.26 г. 6
Снимка: Bloomberg L.P.
Цените на петрола в световен мащаб скочиха рязко, тъй като войната на САЩ и Израел с Иран продължава да ескалира и да хвърля сянка върху добива в Близкия изток, съобщава Euronews.

Цената на суровия петрол сорт Брент се повиши до над 83 долара за барел. Скокът следва атаката срещу най-малко три кораба близо до Ормузкия проток, през който се транспортират около една пета от световните доставки на петрол. Това са около 20 милиона барела всеки ден.

Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и техните съюзници, известни с общото название ОПЕК+, се споразумяха да увеличат производството на петрол за следващия месец с 206 000 барела на ден в отговор на конфликта.

Доставките на петрол, газ и други видове петролни продукти бяха спрени този уикенд, след като Иран предупреди, че Ормузкият проток е затворен за корабоплаване, като стотици кораби бяха принудени да пуснат котва. Докато ситуацията в Персийския залив не се нормализира, страните ще изпитват затруднения да изнасят петрол на пазара.

Анализатори от Wood Mackenzie предупреждават, че невъзможността за бързо възстановяване на потоците от доставки през Ормузкия проток може да доведе до ново покачване на цените до „доста над“ 100 долара за барел.

Производителите от Близкия изток може да се опитат да увеличат износа си чрез тръбопровода „Изток-Запад“ до Червено море, докато допълнителни обеми биха могли да бъдат доставени в Средиземно море чрез Ирак.

„По-високите цени ще стимулират производителите нагоре по веригата на други места да увеличат максимално производството, като се откажат от поддръжката, натоварят активите си п-интензивно и ускорят дейността“, изтъкват анализаторите. „Но това не е кран, който може просто да се отвори“, добавят те.

Мадс Кристенсен от „Грийнпийс Интернешънъл“ казва, че ходът на ОПЕК+ ясно показва едно нещо: докато светът ни се захранва от петрол и газ , нашият мир, сигурност и джобовете ни ще останат зависими от геополитиката.

Кристенсен твърди, че макар увеличаването на производството да успее временно да облекчи ценовия натиск, то не успява да се справи със „структурната уязвимост“, причинена от зависимостта на света от изкопаемите горива.

„Политическите лидери във всички страни трябва да се събудят и да си възвърнат моралния компас“, изтъква той, добавяйки: „Това означава търсене на мирни, дипломатически решения и осигуряване на достъп до достъпна, устойчива енергия, която да замени нестабилността на световния ред, основан на изкопаемите горива“.

350.org, екологична организация, призова правителствата да ускорят прехода към зелена енергия.

„Новата война срещу Иран и затварянето на Ормузкия проток разкриха ужасяващите разходи за един свят, обвързан с изкопаеми горива“, изтъква управляващият директор на групата Оливия Лангхоф. „Когато глобалната енергийна сигурност може да бъде преобърната от една-единствена точка на остра криза, това показва колко нестабилна и рискована е нашата зависимост от петрола и газа“, допълва тя,

Лангхоф твърди, че възобновяемата енергия ще помогне на страните да получат „местна“ енергия, която остава сигурна и достъпна, независимо от геополитическите сътресения.

„За пореден път домакинствата ще платят цената чрез инфлацията, предизвикана от изкопаемите горива“, подчертава тя, добавяйки: „Всичко това се дължи на система, обвързана с нестабилна, обусловена от конфликти индустрия“.

Последна актуализация: 20:19 | 03.03.26 г.
войната в Иран изкопаеми горива чиста енергия енергиен преход ОПЕК петрол петрол и газ добив на петрол петролни пазари
6
rate up comment 0 rate down comment 0
Голямото-дърво
преди 34 минути
До: Solar Power..........откачи ли се от енергото!!!? Можеш да излъжеш само себе си! : )
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
5
rate up comment 4 rate down comment 0
Alex Silver
преди 38 минути
Някои хорица ходят боси по небето. И не са в състояние да осъзнаят каква катастрофа се задава заради идиоооооо на Тръмпи и Сие. Най-голямата и мощна НПК в света, намираща се в Саудитска Арабия, е гръмната. Само това е достатъчно за катастрофа на такива хммм, като тия в ес. Това дори без всякакво затваряне на Ормузкия проток. А ТИЯ "Тепърва баби за дърва" ще спасяват света с измишльотини. Не мога да цитирам Скот Ритер по този повод, защото ще ме баннат за 1000 години напред.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 2 rate down comment 3
Solar Power
преди 43 минути
До: cyclop Освен това панели се произвеждат и в БЪЛГАРИЯ например в Омуртаг. Можеш да си купиш БГ качество ! Братле подготвяй се по темите преди да пишеш глупости защото си гола вода :))))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 3 rate down comment 2
Solar Power
преди 44 минути
До: cyclop Еми аз още карам на тези от преди 10 години. Не съм ги подновил :) Затова когато пишеш нещо е хубаво да прочетеш и разбереш как работят нещата.Истината е ,че точно ти правиш копи/пеист от форума на тънпанарите от възраждане.НЕ ФЪРФИШ :)
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 3 rate down comment 3
Solar Power
преди 46 минути
Оооо аз съм ги загърбил от поне 10 години :) Ток,топло кола безплатно ! Ток и топло ми струваха 20 палки. Сега за около 30 си решаваш този проблем доживотно ! Пари на брадати и руски тероррристи НЕ давам !
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 6 rate down comment 4
cyclop
преди 2 часа
Унизително смехотворно, копи-пест "създателю". Да преминем като енергоизточник към прашец от крила на феи? Или предлагаш китайски соларни панели? А с какви ресурси се произвеждат соларните панели? А кой произвежда КИТАЙСКИТЕ соларни панели? А през колко години трябва да се ВЪЗОБНОВЯВАТ тези възобновяеми китайски соларни панели?
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
