Войната в Иран сигнализира, че е време светът да загърби изкопаемите горива

Цените на петрола в световен мащаб скочиха рязко, тъй като войната на САЩ и Израел с Иран продължава да ескалира и да хвърля сянка върху добива в Близкия изток, съобщава Euronews.

Цената на суровия петрол сорт Брент се повиши до над 83 долара за барел. Скокът следва атаката срещу най-малко три кораба близо до Ормузкия проток, през който се транспортират около една пета от световните доставки на петрол. Това са около 20 милиона барела всеки ден.

Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и техните съюзници, известни с общото название ОПЕК+, се споразумяха да увеличат производството на петрол за следващия месец с 206 000 барела на ден в отговор на конфликта.

Доставките на петрол, газ и други видове петролни продукти бяха спрени този уикенд, след като Иран предупреди, че Ормузкият проток е затворен за корабоплаване, като стотици кораби бяха принудени да пуснат котва. Докато ситуацията в Персийския залив не се нормализира, страните ще изпитват затруднения да изнасят петрол на пазара.

Анализатори от Wood Mackenzie предупреждават, че невъзможността за бързо възстановяване на потоците от доставки през Ормузкия проток може да доведе до ново покачване на цените до „доста над“ 100 долара за барел.

Производителите от Близкия изток може да се опитат да увеличат износа си чрез тръбопровода „Изток-Запад“ до Червено море, докато допълнителни обеми биха могли да бъдат доставени в Средиземно море чрез Ирак.

„По-високите цени ще стимулират производителите нагоре по веригата на други места да увеличат максимално производството, като се откажат от поддръжката, натоварят активите си п-интензивно и ускорят дейността“, изтъкват анализаторите. „Но това не е кран, който може просто да се отвори“, добавят те.

Мадс Кристенсен от „Грийнпийс Интернешънъл“ казва, че ходът на ОПЕК+ ясно показва едно нещо: докато светът ни се захранва от петрол и газ , нашият мир, сигурност и джобовете ни ще останат зависими от геополитиката.

Кристенсен твърди, че макар увеличаването на производството да успее временно да облекчи ценовия натиск, то не успява да се справи със „структурната уязвимост“, причинена от зависимостта на света от изкопаемите горива.

„Политическите лидери във всички страни трябва да се събудят и да си възвърнат моралния компас“, изтъква той, добавяйки: „Това означава търсене на мирни, дипломатически решения и осигуряване на достъп до достъпна, устойчива енергия, която да замени нестабилността на световния ред, основан на изкопаемите горива“.

350.org, екологична организация, призова правителствата да ускорят прехода към зелена енергия.

„Новата война срещу Иран и затварянето на Ормузкия проток разкриха ужасяващите разходи за един свят, обвързан с изкопаеми горива“, изтъква управляващият директор на групата Оливия Лангхоф. „Когато глобалната енергийна сигурност може да бъде преобърната от една-единствена точка на остра криза, това показва колко нестабилна и рискована е нашата зависимост от петрола и газа“, допълва тя,

Лангхоф твърди, че възобновяемата енергия ще помогне на страните да получат „местна“ енергия, която остава сигурна и достъпна, независимо от геополитическите сътресения.

„За пореден път домакинствата ще платят цената чрез инфлацията, предизвикана от изкопаемите горива“, подчертава тя, добавяйки: „Всичко това се дължи на система, обвързана с нестабилна, обусловена от конфликти индустрия“.