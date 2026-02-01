Вятърната и слънчева енергия за първи път са произвели повече ток в ЕС от изкопаемите горива

Вятърната и слънчевата енергия за първи път са произвели през 2025 г. повече електроенергия в Европейския съюз от изкопаемите горива, сочи анализ на енергийния мозъчен тръст Ember, цитиран от ДПА.

Соларната и вятърната енергия са формирали малко над 30 на сто от електропроизводството в ЕС през 2025 г., докато изкопаемите горива са имали дял от 29 на сто, сочи докладът на организацията.

Общият дял на възобновяемите енергийни източници, включително водноелектрическата енергия и биомасата, е достигнал 47,7 на сто от производството на електроенергия в ЕС. Ядрената енергия е осигурила допълнителни 23,4 на сто, се посочва в доклада.

Производството на електроенергия от въглища е спаднало до исторически минимум през 2025 г., с дял от 9,2 на сто, отбелязват от Ember. В същото време ЕС остава силно зависим от природния газ, като делът на електроенергията, произведена от газ, се е увеличил с около 8 на сто до 16,7 на сто през миналата година.

Авторите на анализа предупреждават, че рискът от енергийна принуда от страна на износители на изкопаеми горива е останал висок през 2025 г. Според Ember увеличаването на инвестициите във вътрешни възобновяеми енергийни източници е ключов за намаляване на този риск на фона на продължаващата геополитическа нестабилност.

В края на миналата година ЕС се договори да стане напълно независим от руския природен газ не по-късно от края на 2027 година. Планът предвижда вносът на руски газ по газопроводи по дългосрочни договори трябва да бъде напълно прекратен най-късно до 1 ноември 2027 г. Забраната за внос цели да допълни вече действащите санкции и да гарантира, че страните от ЕС ще намалят дългосрочната си зависимост от руските енергийни доставки.

Ember предупреждава и срещу прекомерна зависимост от други доставчици, включително САЩ, като посочва, че зависимостта от един източник може да подкопае енергийната сигурност на ЕС и да отслаби позициите му при геополитически и търговски спорове.

Според мозъчния тръст разширяването на капацитета за батерийно съхранение, укрепването на електропреносните мрежи и увеличаването на управлението на търсенето ще позволят по-голям дял на слънчевата и вятърната енергия в енергийния микс, като същевременно ще подобрят сигурността на доставките и ще подпомогнат установяването на стабилни и надеждни цени на енергията.

(БТА)