Отрицателните цени на тока в Европа са все по-чести, докато в САЩ сметките растат

Доставките на електроенергия все повече изпреварват търсенето в Европа заради ръста в капацитета на възобновяемите енергийни източници, което прави отрицателните цени все по-често явление, пише изданието Fortune.

В началото на 2020 г. инсталираният капацитет за соларна енергия в Испания възлиза на близо 9 гигавата, според данни на Red Eléctrica. В началото на 2025 г. той се е увеличил до 32 гигавата с подкрепата на субсидии.

С инсталирането на слънчеви панели и вятърни турбини на все повече места – докато в същото време капацитетът за съхранение на енергия все още изостава – особено слънчев и ветровит ден може да генерира повече електроенергия, отколкото е необходимо, което води до цени под нулата.

Към септември броят на часовете в Испания с отрицателни цени на електроенергията вече е надхвърлил 500 от началото на годината, което е над двойно повече в сравнение с общия брой за цялата 2024 г. По подобен начин часовете във Франция са надхвърлили 400 към септември, също надвишавайки общия брой за 2024 г., а Германия бе напът да направи същото.

Отрицателният цени се отнасят за пазара на едро на електроенергия, което означава, че търговците трябва да плащат на някого, за да поеме излишната енергия, а не обратното.

Това не значи, че домакинствата също получават пари, за да консумират електроенергия, тъй като цените за битовите потребители често се фиксират предварително. Но отрицателните цени в крайна сметка могат да се почувстват на пазари с по-динамични ценови режими.

Всъщност цените на електроенергията за домакинствата в Европейския съюз през първата половина на годината са спаднали с 1,5% спрямо първата половина на 2024 г., показват данни, публикувани през октомври. Без да се отчитат платените от европейците данъци, цените на електроенергията са спаднали по-рязко и продължават да се понижават от 2023 г. насам, след като достигнаха връх през 2021 и 2022 г.

На обраната страна на нещата са САЩ, където покачващите се цени на електроенергията се превърнаха в нарастващ източник на недоволство сред избирателите, докато компаниите за комунални услуги се надпреварват да изграждат повече капацитет, за да задоволят скочилото търсене от центровете за данни за изкуствен интелект.

По-високите сметки подхраниха обща криза на достъпността, която започна с постпандемичния скок на инфлацията и се влоши от митата на президента Доналд Тръмп.

Макар годишната инфлация да се е забавила рязко след върха си през 2022 г., потребителите все още се възстановяват от общото покачване на цените през последните пет години и изискват по-ниски цени, а не само по-бавно покачване.

Последните данни за индекса на потребителските цени, публикувани по-рано този месец, показват, че цените на електроенергията през ноември са се повишили с 6,9% на годишна база на некоригирана основа.

Разбира се, отрицателни цени на електроенергията се случват от време на време и в САЩ, включително в Тексас, където електропреносната мрежа е по-либерализирана и има значителен капацитет за вятърна енергия.

Но администрацията на Тръмп предприема строги мерки срещу възобновяемата енергия, като премахва субсидиите за слънчева енергия и прекратява проекти за вятърна енергия.

А отрицателните цени в Европа не помагат на енергийната индустрия там, тъй като те оказват натиск върху печалбите на производителите и оценките на слънчевите електроцентрали.

Страните се затруднявар да увеличат капацитета за съхранение на енергия в батерии. Но в краткосрочен план предизвикателната ценова среда е забавила развитието на нови соларни мощности дори там, където земята, разрешителните и достъпът до електропреносната мрежа са осигурени.

„Пазарът е наводнен с готови за реализация проекти, които разработчиците искат да продадат, тъй като вече не са достатъчно атрактивни на настоящия пазар“, заявява пред Financial Times висш мениджър на собственик на испански соларни централи.