Залогът на Тръмп върху изкопаемите горива се оказва губещ

Изминаха 19 месеца, откакто Доналд Тръмп обеща, че ако бъде избран за 47-и президент на САЩ, ще разшири обхвата на разрешителните за проучване на нови петролни и газови офшорни находища, като същевременно подкопава инициативите за развитие на вятърна и слънчева енергия, както и стремежа на Калифорния да премахне постепенно превозните средства с двигатели с вътрешно горене.

„Инфлационната криза беше причинена от масивни разходи и ескалиращи цени на енергията и затова днес ще обявя национална енергийна извънредна ситуация“, заяви Тръмп в обръщението си към страната при встъпването си в длъжност на 20 януари.

Инвеститорите реагираха на това с притеснение, пише Bloomberg.

Американските финансови пазари действат проницателно по отношение на възобновяемата енергия, която смачква изкопаемите горива. Инвеститорите игнорират встъпителната тирада на Тръмп, ускорявайки ангажимента си към по-доходоносната алтернативна енергия.

Глобалните инвестиции за развитие на нови възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) достигнаха рекордните 386 млрд. долара през първата половина на 2025 г., сочат изчисления на BloombergNEF.

Освен това частни и публични инвеститори по целия свят са насочили до 56 млрд. долара в зелени бизнеси, вариращи от чиста енергия до съхранение на енергия и електрически превозни средства, през първите девет месеца на годината. За сравнение, индустрията за климатични технологии е реализирала по-малко от 51 млрд. долара през 2024 г.

Чистата енергия е нараснала като капацитет с 56% от избирането на Тръмп през ноември.

Акциите на традиционните енергийни компании изтриват 3% от стойността си, докато индексът S&P 500 се покачва със 17% през същия период. Търговията с акции под влиянието на Тръмп стана по-скоро еднообразна през последните шест месеца, като стойността на книжата на компаниите за ВЕИ е нараснала с 85%.

Финансовите прогнози показват, че дихотомията между чисти и замърсяващи индустрии се разширява в полза на климатично ориентираната програма на президента Джо Байдън, която Тръмп критикува. Очаква се ВЕИ да отчетат ръст на приходите от 16% през следващата година и 21% през 2027 г., показват оценки на анализатори. А прогнозите за компаниите за слънчева енергия са да отбележат увеличение на приходите от 12%.

Акциите на Bloom Energy Corp. - компанията за съхранение на енергия, базирана в Сан Хосе, щата Калифорния, поскъпват с 464% през последните шест месеца, след като главният изпълнителен директор К. Р. Сридхар съобщи на акционерите на 31 юли, че Bloom отчита рекордни приходи за второто тримесечие от 401 млн. долара, което е с 19,5% повече спрямо същото време година по-рано, с брутен марж от 28,2%, което е увеличение с 6,50 процентни пункта.

В знак на вот на доверие една от най-големите компании за частни капиталови инвестиции в света, Brookfield Corp., обяви, че ще инвестира до 5 млрд, долара в Bloom, за да разположи горивните клетки на компанията в нови центрове за данни.

Sunrun Inc., доставчик на слънчеви панели с централа в Сан Франциско, чиито акции поскъпнват със 182% през последните шест месеца, съобщи, че стойността на подписаните договори достига рекордните 376 млн. долара през второто тримесечие, което е увеличение с 316% спрямо същия период година по-рано.

Акциите на базираната в Небраска Green Plains Inc. поскъпнаха с 201% през последните шест месеца, след като производителят на биогорива постигна рекордните 100% утилизация на своите девет действащи завода.

В реч пред Организацията на обединените нации (ООН) от миналия месец Тръмп заяви, че вятърът „е най-скъпата енергия, генерирана някога“, когато данните от неговата администрация показват значителен спад в разходите за вятърна и слънчева енергия през последните две десетилетия.

„Щатите, които възприемат възобновяемата енергия, са много по-склонни да спестят пари за своите потребители на електроенергия, отколкото тези, които разчитат на изкопаеми горива или ядрена енергия, констатации, които подкопават едно от основните оправдания на администрацията на Тръмп за агресивното ѝ отменяне на федералните политики за чиста енергия“, става ясно в анализ на Politico.

Въпреки че САЩ и Европейският съюз (ЕС) наскоро увеличиха зависимостта си от въглищата, слънчевата енергия детронира основния стълб на изкопаемите горива миналата година, превръщайки се в най-популярната технология за производство на енергия по отношение на новия добавен капацитет.

Междувременно акциите на Tesla Inc. са поскъпнали с 3133% през последните 10 години. Пазарната капитализация на компанията от 1,49 трлн. долара е над четири пъти по-голяма от тази на Toyota Motor Corp., най-големият производител на автомобили по пазарен дял в света.

Никоя друга автомобилна компания не може да се сравни с Tesla, чиито приходи ще се увеличат с 15% през следващата година и с 20% през 2027 г., прогнозират анализатори.

Model Y на Tesla стана първият електромобил, който оглави глобалния пазар през 2023 г., като запази короната в три поредни години.

Твърди се, че физикът Нилс Бор е казал, че „прогнозите са много трудни, особено ако става въпрос за бъдещето“. Може би, ако беше още жив, Бор би искал да направи изключение за производството на електроенергия. В края на краищата, човек просто трябва да следва парите, за да види, че бъдещето на енергията изглежда по-чисто, по-зелено и по-евтино, независимо какво може да каже настоящият стопанин на Белия дом.