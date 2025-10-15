Световните инвестиции в чиста енергия растат въпреки критиките на Тръмп

Инвестициите в зелени технологии в световен мащаб през първите три тримесечия на годината вече са надминали нивата за цялата 2024 г. Секторът отбелязваше спад през последните три години, но огромното търсене на енергия, подхранвано от центровете за данни, предизвиква обрат, пише Bloomberg.

Частни и публични инвеститори от цял свят са вложили 56 млрд. долара в зелени компании, вариращи от чиста енергия до съхранение на енергия и електромобили, през деветте месеца до края на септември, сочи нов доклад на BloombergNEF. За сметка на това секторът на климатичните технологии привлече под 51 млрд. долара през 2024 г.

Инвестициите в технологични компании в областта на климата нарастват в световен мащаб, инвеститорите са вложили повече пари в сектора от началото на тази година спрямо цялата 2024 г. Графика: Bloomberg LP

Възобновеният интерес се дължи на сделки от областта на чистата енергия и съхранението на енергия и е факт въпреки отстъплението на администрацията на Доналд Тръмп в областта на климатичните политики. Големите сделки включват китайския батериен гигант Contemporary Amperex Technology, който набра около 5 млрд. долара от първичното си публично предлагане в Хонконг през май. Китайският производител на електромобили BYD също набра 5,2 млрд. долара при продажби на акции през март, а испанският гигант във възобновяемата енергия Iberdrola продаде акции на стойност 5,9 млрд. долара през юли.

Ядрената енергия е привлякла една пета от всички средства на фондовете за рисков капитал в областта на климата, до голяма степен движена от „еуфорията около изкуствения интелект“, казва Мусфика Миши, анализатор в BNEF. Това включва 863 млн. долара, набрани от Commonwealth Fusion, която привлече финансиране от звеното за рисков капитал на Nvidia Corp.

Институционалните инвеститори подновяват интереса си към сектора, особено около климатичните технологии, които могат да подобрят и енергийната независимост и да допринесат за националната сигурност. В началото на октомври Brookfield Asset Management съобщи, че е набрала 20 млрд. долара за финансиране на прехода към чиста енергия. По-рано тази седмица JPMorgan Chase & Co. съобщи, че ще задели 10 млрд. долара за преки капиталови и рискови инвестиции като част от инициатива на стойност 1,5 трлн. долара за индустрии, които смята за изключително важни, например батерии, ядрени и слънчеви технологии.

САЩ ще имат затруднения да генерират необходимата им енергия за захранване на ръста на технологичния сектор, ако не бъде включена вятърната и слънчевата енергия, казва Чука Умуна, глобален ръководител на звеното за устойчиви решения на JPMorgan.

„Трудно е да си представим положение, в което те няма да се нуждаят от тези източници на енергия“, отбелязва той в интервю за Bloomberg Television.

Новите средства идват в момент, когато акциите на компаниите от областта на чистата енергия се представят по-добре от основните борсови индекси.

Но предстои да видим дали ръстът ще продължи през 2026 г., казва Миши. Тя очаква атаката на Тръмп срещу проекти в областта на възобновяемата енергия да натежи върху доверието на инвеститорите. BNEF прогнозира, че рисковите инвестиции, които съставляват част от финансирането за климата, ще достигнат около 25 млрд. долара до края на 2025 г. спрямо 31,7 млрд. долара миналата година.