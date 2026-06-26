ЕС е внасял повече и по-евтин втечнен газ през зимните месеци

През първото тримесечие на 2026 година, което покрива месеците с най-голямо потребление заради отоплителния сезон, страните от ЕС са внасяли повече втечнен газ (с 3,6% спрямо първите месеци на 2025 година), но цената е намаляла с 8%, сочат данните на Евростат.

В този период се очакваше навлизането на нови производители от лятото и повечето страни използваха и по-голямата част от запасите в газохранилищата. Това намали натиска върху цените. Войната в Близкия изток, която затвори Ормузкия проток, обаче промени ситуацията и природният газ рязко поскъпна.

В обедната сесия на нидерландската борса TTF днес (26 юни) цената се задържа около нивата от 40 евро за мегаватчас спрямо 26-30 евро през зимата.

По отношение на тръбния газ през периода януари-март в ЕС са внесени и по-малки количества (4%), и при по-ниска стойност (с -12,7%).

Страните от ЕС са много силно зависими от природния газ, като 89% от доставките са от държави, които са извън общността през 2025 година. И през първото тримесечие най-големите доставчици са Норвегия (тръбен газ) и САЩ (втечнен газ).

Данните на Евростат показват още, че от САЩ идват 57,4% от втечнения газ в ЕС, а сред големите доставчици са Русия (17%) и Катар (7%). По отношение на газа по тръбите от Норвегия идват 54,4% от доставките. Следват Алжир (18,5%) и Русия (почти 10%). Единственият път на руския тръбен газ в ЕС е през "Турски поток" и продължението му през територията на България ("Балкански поток) до основните потребители Унгария и Словакия.

Вносът през газопроводи - от Норвегия, Алжир, Азербайджан, Русия и Либия, съставлява към 60% от общия внос на газ през 2025 година, сочат още данни, публикувани от Euronews. От медията обръщат внимание, че има ръст на потреблението на газа през миналата година - с 2,5%, като най-съществено е увеличението в Хърватия, Португалия и Словения - и в трите страни с около 11%. Във Финландия пък има спад от почти 18 на сто, а в Швеция и Естония с малко под 10%.

Най-големите потребители на природен газ в ЕС са Германия, Франция и Италия. Основно природен газ в ЕС се използва за отопление (30% от домакинствата в ЕС), за производство на електроенергия и за нуждите на индустрията.

Европа е бедна на залежи от природен газ и добивът намалява непрекъснато в последните години. Данните на Евростат сочат, че основните държави, в които се добива природен газ са Румъния, Нидерландия и Германия.