Половината от енергията в Китай ще бъде зелена до 2030 г.

Китай си поставя нова цел с поне 50% дял на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс до 2030 година, пише Ройтерс. През 2025 година делът и е 42%. Новата цел е включена в петгодишен план за развитието на енергийния сектор.

Според анализатори заявките изглеждат по-скоро консервативни на фона на бързото развитие на зелените мощности в последните години.

В документа е предвидено още соларните и вятърните централи да държат дял от около 30% от микса до 2030 година. Въглеродните емисии обаче вероятно още ще се повишават през периода 2026 - 2030 година, защото китайските власти очакват и ръст на потреблението на енергия в рамките на 5%.Но пикът вероятно ще е 2030 година и след това ще има спад.

Инсталираният вятърен и соларен капацитет ще бъде 50% от общия спрямо 47% през 2025 година. Това означава значително забавяне на темпото на изграждане на нови ВЕИ-централи, посочва Ройтерс.

Китай е едновнремено най-големият замърсител с въглероден диоксид в света и най-голям производител на зелена енергия.