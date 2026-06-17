Китай отваря врати за директен внос на избрани български стоки

Китай предприема значителни стъпки към отваряне на своята икономика и засилване на вноса от Европа, което разкрива мащабни хоризонти за българските компании. Това коментира Десислава Дончева, председател на Българо-китайската камара за индустриално развитие (БККИР), в интервю за предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

В периода от 26 май до 8 юни българска делегация от предприемачи и експерти посети технологичните и индустриални центрове Нанчин, Шанхай и Ханджоу. Бизнес мисията даде възможност на българското предприемачество да се запознае отблизо с най-новите технологични иновации и приложението на изкуствения интелект (AI) в търговията и производството, каза Дончева.

Централен фокус на визитата беше специализиран семинар, посветен на имплементирането на AI в производствените процеси. Събитието се организира ежегодно от Министерството на търговията на Китайската народна република, съвместно с посолството на Китай в София.

Tези формати имат критично значение за позиционирането на български компании в крак със световните тенденции, смята Дончева.

Тя съобщи, че една от най-прагматичните и вълнуващи новини от визитата в Шанхай е предложението за директен износ на български стоки чрез иновативен държавен механизъм.

Китайското правителство е взело решение да насърчи бизнеса да се отвори към по-голям внос от европейски страни. В тази връзка китайската страна предлага на БККИР да събере кошница от 150 български продукта от различни области – хранително-вкусовата промишленост, козметика, парфюмерия, всякакъв вид индустрия, които да бъдат представени с едноминутно видео. След представянето китайските партньори ще селектират най-подходящите артикули въз основа на местното потребителско търсене.

Големият бонус за одобрените фирми ще бъде директен достъп до вносители и сключване на преки договори за внос в Китай, заобикаляйки тежките дистрибуционни канали.

Дончева каза още, че по време на посещението в Шанхай е направена важна стъпка напред чрез подписването на стратегическо споразумение с държавната организация, под чийто контрол се намира автомобилната индустрия в мегаполиса. Партньорството отваря врати за съвместни проекти в сферата на роботиката и високите технологии, като се отчита засилен интерес за китайски инвестиции в България.

„Има интерес за инвестиции в България в различни бизнес сектори. Те са свързани най-вече с новите правила на Европейския съюз, които предстои да бъдат въведени в действие по отношение на сигурността на производство, на дигиталната сигурност. И китайският бизнес вече разбира, че търговията отива на съвсем различен етап в тяхното развитие и те са вече готови да се адаптират, т.е. да дойдат да произвеждат в ЕС“, посочи гостът.

Основните фактори, които определят България като привлекателна дестинация за Пекин, включват членството на България в ЕС, напредъкът по интеграцията в Шенген и еврозоната, които носят огромна добавена стойност в очите на китайските партньори.

Локализирането на производства в България би позволило на китайските стоки да отговарят на строгите европейски стандарти без митнически бариери. Китайските производители на автомобили и електромобили активно търсят терени за изграждане на нови заводи в границите на ЕС, като България е сред обсъжданите дестинации, каза Дончева.

Целия разговор може да гледате във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.